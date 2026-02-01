Más que una foto: Juez, Bornoroni y De Loredo mostraron una señal de convergencia opositora en Laboulaye

No fue una postal casual ni un gesto aislado. En Laboulaye, los tres principales referentes de la oposición cordobesa coincidieron en una escena cargada de simbolismo político, en una ciudad que por un día se convirtió en epicentro del tablero provincial. Luis Juez, Gabriel Bornoroni y Rodrigo de Loredo compartieron territorio, agenda y mensajes, en una señal que alimenta expectativas de convergencia opositora rumbo a 2027.

Tal como lo adelantó Perfil Córdoba, el binomio Juez–Bornoroni encabezó un encuentro con dirigentes y militantes del sur provincial, convocado por el Frente Cívico, en la previa de la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura. El cónclave se realizó en el Club Restaurante y tuvo como eje el fortalecimiento territorial, el intercambio político y la organización de cara a lo que viene.

La oposición afila el discurso y desafía el relato de Llaryora

Fue allí donde Juez dejó definiciones sin rodeos. Ante los suyos, explicitó la estrategia del tándem que conforma con La Libertad Avanza: “Nosotros ya empezamos a trabajar en el Frente Cívico nuestra alianza con La Libertad Avanza por la reelección del Presidente (Javier Milei). Y a partir de hoy empezamos a trabajar en serio para terminar con el ciclo del peronismo en Córdoba”, lanzó el senador, marcando los dos objetivos centrales del armado, y celebrado con un fuerte aplazo por el diputado Bornoroni.

No obstante, la foto del binomio libertario junto al referente radical llegó después cuando se encontraron en la Municipalidad de Laboulaye, gobernada por Luis Chiapello, intendente de Juntos por el Cambio.

Allí, Juez, Bornoroni y De Loredo compartieron una charla que derivó en la foto más comentada de la jornada: los tres principales dirigentes opositores juntos, en la previa del discurso del gobernador Martín Llaryora para inaugurar el nuevo período de sesiones de la Unicameral.

La imagen fue leída como una señal promisoria para buena parte de la dirigencia opositora, que ve en esa coincidencia un primer paso hacia una eventual alianza electoral en 2027. Sin embargo, puertas adentro nadie apura definiciones. Las estrategias están sobre la mesa y, por ahora, transitan carriles paralelos.

El esquema Juez–Bornoroni exhibe un rumbo claro, alineado con el proyecto nacional de Javier Milei y con la meta explícita de disputar el poder provincial. De Loredo, en cambio, trabaja en la reconstrucción del músculo partidario radical, con el objetivo de reordenar la UCR cordobesa y recuperar centralidad política desde la estructura.

Llaryora vuelve a “alambrar” Córdoba: los ejes de la gestión con el rumbo en 2027

Distintas tácticas, pero un mismo objetivo: despojar al peronismo del control de la provincia después de casi tres décadas. Aunque no se habló de acuerdos electorales ni de listas, el clima del encuentro dejó en evidencia una voluntad política de convergencia, al menos en el plano estratégico.

En las reuniones con el intendente local y las espadas legislativas hubo llamados a la unidad opositora, expresiones que fueron celebradas y que refuerzan la idea de que, más allá de los tiempos y los nombres, el escenario de alianzas ya empezó a jugarse rumbo al 2027.