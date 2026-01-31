Imágenes sensibles: quiso robar en pleno Acceso Sudeste, tiene múltiples fracturas y está muy grave

En una secuencia casi demencial, dos ladrones amenazaron con armas y quisieron detener a un motociclista metiéndose en medio del tránsito del Acceso Sudeste, en Bernal. El robo fracasó, el conductor de la moto escapó, pero para uno de los delincuentes el saldo fue terrible, porque al intentar volver a la banquina, lo impactó de lleno uno de los autos que circulaban oor el lugar y así el sujeto voló por el aire, sufriendo terribles fracturas en las piernas y otras lesiones que lo mantienen en grave estado en el Hospital Iriarte, donde está en calidad de detenido y acusado de "robo agravado".

Por curiosa paradoja del destino el auto que embistió al delincuente era conducido por una mujer policía, que más tarde se presentó en una Seccional de Quilmes para denunciar el hecho, señalando que el hombre se cruzó corriendo en medio de la traza y ella no pudo hacer nada para evitar el choque dado lo inesperado de la situación.

Todo comenzó cuando se ve en las imágenes que dos sujetos con armas se lanzan corriendo y esquivando autos en esa vía donde el tránsito es siempre. Tratan, aparentemente, de robar una moto, así le apuntan a un conductor cuando estaba por pasar, amenzandolo para que se detenga. Sin embargo, a riesgo de su vida el motoquero los esquiva y sigue su camino, circunstancia que deja a los ladrones sin moto y en medio de los autos del Acceso Sudeste, que llegaban sin esperar semejante contingencia.

Al primero de los vehiculos llegan consiguen esquivarlo, uno de los delincuentes estaba más cerca de la banquina y consigue ponerse a salvo, pero el otro es impactado de lleno por un auto que venía por el carril lento, y se lo encuentra de pronto en medio de esa vía. La escena es dramática, el ladrón vuela por el aire y cae fuera del camino, con lesiones muy graves. El video es ciertamente impactante:

El cómplice que logró escapar ya fue identificado por los investigadores y es buscado en la zona. Minutos después del suceso, personal del SAME arribó al lugar y trasladó al delincuente herido al Hospital Iriarte, donde se constató que presentaba fracturas en ambas piernas y lesiones en la cabeza, por lo que está muy grave. Por disposición del titular de la UFI N° 5 de Quilmes, el sujeto quedó detenido en el nosocomio, con custodia e imputado por "robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa".

A su vez, la mujer policía que conducía el auto que lo embistió se presentó en una comisaría de Quilmes, para dar cuenta de lo sucedido e identificarse como personal policial. La oficial admitió haber arrollado al ladrón, como consecuencia que el sujeto cruzó corriendo delante de su vehiculo, por lo que se ordenó el inicio de un sumario administrativo.

HB