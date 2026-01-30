Cayó el “ladrón de la bici”: liberado a fines de diciembre, cometió tres robos en 72 horas

Un joven conocido como el “ladrón de la bici” fue detenido en la Comuna 11 de la Ciudad tras cometer tres robos a mano armada en apenas 72 horas. El hombre, de 24 años, había recuperado la libertad a fines de diciembre y volvió a delinquir en comercios de Villa Santa Rita, Villa del Parque y Devoto. La Justicia unificó las tres causas y analiza la reincidencia en su excarcelación.

El joven, apodado el “ladrón de la bici”, fue detenido nuevamente en la Ciudad de Buenos Aires tras cometer tres robos a mano armada en el lapso de apenas 72 horas, generando preocupación entre comerciantes y vecinos de la Comuna 11, que abarca Villa del Parque, Villa Santa Rita y Devoto.

El "ladrón de la bici" detenido por la Policía de la Ciudad

El hombre había recuperado la libertad el 29 de diciembre de 2025, pero a mediados de enero volvió a delinquir en varios comercios, dos de ellos en menos de 40 minutos. El primer hecho registrado fue el 14 de enero en un kiosco de Camarones al 3600, donde entró armado, amenazó a los empleados y escapó en bicicleta, lo que le dio su apodo.

El "ladrón de la bici" captado por las cámaras de seguridad

Un par de días después repitió el modo de operación: robó un pet shop en Beiró al 5000 y, apenas minutos más tarde, un kiosco sobre la avenida San Martín al 7300. En todos los casos se movilizaba en bicicleta, algo que permitió a los investigadores reconstruir patrones y zonas de acción.

El arma que portaba

Tras la detención, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 43 decidió unificar las tres causas que ahora lo imputan, lo que complica su situación judicial ante la evidente reincidencia delictiva.

