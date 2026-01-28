Asesinaron al artista plástico Fernando Fazzolari en su departamento del barrio porteño de Monserrat

El martes se conoció la noticia del fallecimiento del artista plástico Fernando Fazzolari, pero el caso tuvo un vuelco en las últimas horas, cuando la Justicia aseguró que el hombre fue víctima de un homicidio, y detalló que su cuerpo fue hallado atado a una silla, donde llevaba varios días muerto.

El artista vivía en un departamento del barrio porteño de Monserrat y su cuerpo fue encontrado por uno de sus hijos. “Fazzolari estaba atado a una silla, por eso consideramos que se trató de un homicidio. No está claro si lo mataron o se murió”, le dijo un investigador a La Nación.

Obra de Fernando Fazzolari

“Anteayer (en referencia al lunes pasado) personal de la Comisaría Vecinal 1B de la Policía de la Ciudad fue convocado a un edificio de la avenida de Mayo al 1100 por un hombre que denunció que, al no recibir respuesta de su padre a los mensajes y llamadas, decidió ir a su domicilio y lo encontró muerto", detallaron fuentes policiales al mencionado medio.

Otros informantes revelaron que "la víctima tenía 76 años y presentaba un avanzado estado de descomposición. No se observaron faltantes ni signos de ingresos violentados", por lo que descartan un posible robo. "En el departamento del artista no faltaría nada”, detallaron. La Justicia ordenó la intervención de la División Homicidios.

El caso quedó en manos del fiscal Pablo Turano, quien, junto a los detectives de la Policía de la Ciudad, trata de establecer el móvil del crimen, cómo fueron las últimas horas de Fazzolari y con quién tuvo contacto.

El examen preliminar de la autopsia no dio ningún resultado definitivo sobre la posible causa del fallecimiento, pero sí permitió establecer que la muerte habría ocurrido entre 48 y 72 horas antes del hallazgo del cuerpo.

Obra de Fernando Fazzolari

El Museo Nacional de Bellas Artes lamentó el deceso de Fazzolari

El Museo Nacional de Bellas Artes publicó un extenso comunicado en sus redes sociales en el que expresó el profundo dolor de la comunidad por la muerte del artista y le brindó su acompañamiento a sus “familiares, amigos y allegados”.

La institución hizo un recuento de los principales hitos de la carrera de Fazzolari: “Nacido en Buenos Aires en 1949, su vida transcurrió entre el arte y la economía. En 1969, comenzó a estudiar pintura con Jorge Demirjián y en 1971, dibujo con Julio Pagano. Exhibió su obra en numerosas exposiciones individuales y colectivas en Buenos Aires, San Pablo, Valparaíso, Santiago de Chile, Asunción, La Paz, Lima, Montevideo, Cali, Bogotá, Caracas, México DF, Ontario, Los Ángeles, Monterrey, Nueva York, Miami, Berlín y París, entre otras. En paralelo, realizó proyectos de renovación urbana, y diseño de escenografías de obras de teatro y ópera”.

“En su extensa carrera, frecuentó la cultura china y exploró la caligrafía de ese país con su maestro Zhong Chuanmin (Pablo Zhong)", mencionó el MNBA y remarcó que, "entre las numerosas distinciones que recibió se destacan el Primer Premio en la Bienal Internacional de Valparaíso (1985), Premio de la Bienal Latinoamericana de Arte sobre Papel (1986) y Premio Günther (1989)”.

HM/ML