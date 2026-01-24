“El artista tiene que aggiornarse a las nuevas formas de consumo”

Barbie Vélez atraviesa un verano de intenso trabajo. En Carlos Paz, protagoniza “Suspendan la Boda”, una comedia que se metió en el podio de las más vistas de la temporada y que, según ella misma cuenta, genera algo especial en el público que va más allá de la risa. “Estar entre las tres obras más elegidas es una locura; superó nuestras expectativas y trabajamos mucho para que la sala esté llena todos los días”, afirma.

Pero además de las tablas, Barbie encontró un lugar en un nuevo mercado laboral a través de las series en formato vertical. La actriz protagonizó "Cómo deshacerse de una estrella de fútbol", una producción realizada para la plataforma ReelShorts que ya superó los 60 millones de reproducciones.

Con un pie en el teatro tradicional y otro en el contenido para celulares, la actriz analiza cómo conviven estos dos mundos con su vida familiar y su rol de mamá. En diálogo con Perfil Córdoba, explica por qué decidió apostar a los nuevos lenguajes digitales.

— ¿Cómo vivís el presente de “Suspendan la Boda”, una obra que decidió presentarse por segundo año consecutivo en Carlos Paz?

— Muy feliz, siento que viene superando nuestras expectativas. Esta obra nos dio mucha felicidad el año pasado y para esta temporada pudimos sumar un personaje nuevo con Roly Serrano; además nos movimos de sala, estamos en la sala de arriba del Candilejas que es mucho más grande, con escenografía y vestuario nuevo. Y estar entre las tres obras, de unas noventa que decidieron apostar a Carlos Paz, es una locura. Entendemos que mucha gente está viniendo a la ciudad; no es cuestión de suerte, trabajamos mucho para que se dé de esta manera, con la sala llena. Además, al final nos encontramos con la gente en la calle y los comentarios son hermosos.

— ¿Cómo definís a esta comedia?

— Es una comedia que, si bien te hace reír, mucha gente nos dice que el mensaje los tocó de manera particular. Nos dicen que los hace reflexionar; una pareja decía que los llevó a una conversación que tenían pendiente desde hace mucho tiempo y que pudieron sanar cosas. Si bien es una comedia y te divertís, hay una idea de pensar esta temática, de decir “vi algo que me divirtió, pero además me llevo algo del teatro”.

— Este año sumaron a Roly Serrano y Nacho Castañares al elenco, ¿qué le aportaron ellos a la obra?

— Le dieron un plus importantísimo. Fue una apuesta muy grande traer dos figuras. Roly es un maestro, es una clase de actuación. Él genera una ovación cuando entra y cuando se va lo aplauden de pie; él es una institución en el mundo de la actuación y la gente valora mucho su recuperación. Y Nacho tiene un público joven, es súper humilde, bien predispuesto, laburante. Se armó un vínculo de todo el grupo que es muy hermoso porque es una producción familiar y todo se hace a pulmón. Son dos personas que se acoplaron bien, que hacen notas, se quedan haciendo fotos, cero estrellas.

— ¿Cómo es la dinámica de trabajar en una producción tan familiar, con tu marido y tu madre involucrados? — Nos llevamos muy bien, por eso es posible. Mi marido, el marido de mi mamá... Todos tenían su trabajo pero decidimos dejar proyectos personales para hacer esto en conjunto, y funcionamos bien. Los roles están bien divididos y cada uno sabe lo que tiene que hacer. Aún así se charlan cosas, pero la clave es que todos tenemos ganas de trabajar. Somos muy respetuosos, transparentes y familieros; para mí no hay mejor plan.

— Hoy también incursionás en ficciones para plataformas digitales y celulares, con “Cómo deshacerse de una estrella de fútbol”. ¿Cómo fue entrar en ese mundo?

— Me convocó un director de casting que me vio en la obra el año pasado. Hice un casting tradicional, envié mi material y quedé seleccionada. No conocía tanto el formato; había visto que era viral sobre todo en redes sociales, pero más de otros países. Acepté porque me llamó la atención explorar ese nuevo mundo. Todos usamos mucho el celular, pero la gente más joven consume distinto. Mi hermano de 15 años no ve una película en la tele, quiere algo más inmediato, ve resúmenes, TikToks. Me pareció interesante incursionar en ese lenguaje.

— ¿Te sorprendió el impacto de las series verticales?

— Descubrí un mundo que es una locura. 60 millones de vistas en 10 días. Creo que es parte de la actualidad de los artistas y de los desafíos del mundo laboral que se viene. El artista tiene que aggiornarse, siempre que te guste y vaya de la mano de lo que vos querés. Las redes sociales son una entrada de trabajo muy importante, y hace años era impensado. Se graba todo muy rápido, en una semana desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, pero la producción es enorme: se graba con cámaras de cine y las ponen en vertical. Quedé fascinada, casi adicta a esas historias porque son muy atrapantes y tienen otro ritmo.

Ficha Técnica: Suspendan la boda