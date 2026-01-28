El mundo de la música despide a Adrián Bar, quien falleció el pasado 27 de enero. A los 73 años, el guitarrista y compositor marcó los inicios del rock progresivo con su innovación en la fusión de elementos sinfónicos y psicodélicos.

“Lamentablemente queremos comunicar a toda la comunidad artística, rockera, a los medios y al público en general el fallecimiento de uno de los pioneros de nuestro rock nacional, Adrián Bar está descansando en paz”, detalló el mensaje de Mandíbula la productora del artista.

Sus restos serán esparcidos en el océano, en línea con sus deseos personales. Bar, cuyo nombre de nacimiento era Adrián Briglia, nació en 1952 en Buenos Aires, Argentina.

Desde joven mostró inclinación por la música, influenciado por el auge global del rock y las corrientes progresivas que mezclaban complejidad instrumental con experimentación sonora. Junto a su hermano Ronan, fundó en 1969 el grupo Orion's Beethoven. Inicialmente, el proyecto incorporaba influencias clásicas, como sugería su nombre, pero evolucionó hacia un sonido más pesado y psicodélico. Con esta banda participaron en festivales emblemáticos como Pinap, B.A. Rock y La Falda Rock.

Bar fue guitarrista principal y vocalista ocasional, contribuyendo a la composición de piezas que destacaban por su energía y profundidad temática. La trayectoria de Orion's Beethoven abarcó más de una década, con lanzamientos clave que definieron su estilo. En 1973, publicaron su primer álbum, caracterizado por riffs intensos y estructuras complejas que fusionaban rock duro con toques progresivos.

Cuatro años después, en 1977, llegó un segundo trabajo discográfico que exploraba conceptos futuristas y existenciales. La formación incluía a Ronan en bajo y teclados, y a José Luis González en batería, creando un trío dinámico que se presentó en numerosos escenarios locales.

“Toda la noche hasta que salga el sol tocando en una banda de rock and roll, sin parar”, fue una de las frases más pegadizas de su hit “Hasta que salga el sol”.

El grupo se disolvió en 1981 y en la década de 1990, Bar revivió su pasión creativa al formar Triciclosclos, un proyecto que mantenía el espíritu innovador pero incorporaba elementos más contemporáneos.

A lo largo de su carrera, Bar no solo se limitó a la interpretación; en diciembre de 2025, presentó su primer libro, una obra que recopilaba reflexiones sobre su vida en la música y anécdotas de la escena temprana del rock. Este lanzamiento, ocurrido apenas un mes antes de su fallecimiento, subraya su compromiso continuo con la expresión artística más allá de los escenarios.

