De Santa Cecilia a Luis Alberto Spinetta: la evolución del Día del Músico en Argentina

El Día Nacional del Músico se conmemora en Argentina cada 23 de enero, una fecha establecida para reconocer el aporte de los artistas musicales al patrimonio cultural del país. Esta jornada resalta la importancia de la música como elemento unificador en la sociedad, promoviendo el valor de los compositores, intérpretes y creadores que han moldeado la identidad sonora nacional.

Originalmente, la conmemoración relacionada con la música en Argentina se alineaba con el Día Internacional de la Música, que se celebra el 22 de noviembre en honor a Santa Cecilia, patrona de los músicos según una tradición que remonta al siglo XVI. Esta fecha se basaba en relatos históricos sobre la mártir romana, cuya devoción por el arte musical la convirtió en símbolo de inspiración para artistas en diversas culturas.

Sin embargo, en 2014, Argentina decidió trasladar su Día Nacional del Músico al 23 de enero mediante una iniciativa legislativa que buscaba anclar la celebración en una figura contemporánea y representativa del talento local. Este cambio se impulsó para honrar el nacimiento de Luis Alberto Spinetta, ocurrido en 1950 en Buenos Aires.

"El Flaco", Spinetta es uno de los pioneros del rock en español que influyó a generaciones de artistas a través de su innovación estilística y poética. La modificación de la fecha reflejó un esfuerzo por nacionalizar la efeméride, priorizando el legado autóctono sobre tradiciones importadas, y se formalizó a través de una ley que entró en vigor en 2015, consolidando el 23 de enero como un hito cultural oficial.

Figura central: Luis Alberto Spinetta

Luis Alberto Spinetta, fallecido en 2012, es el eje simbólico de esta celebración. Como cantante, guitarrista, compositor y poeta, Spinetta fundó bandas emblemáticas que definieron el rock nacional argentino, como Almendra, Pescado Rabioso e Invisible. Su obra fusionó elementos de rock progresivo y jazz.

El traslado de la fecha al aniversario de su nacimiento no solo rinde tributo a su trayectoria personal, sino que simboliza el reconocimiento a todos los músicos que contribuyen al tejido cultural del país.

El Día Nacional del Músico subraya el rol de la música en la cohesión social de Argentina, un país con una diversidad sonora que incluye tradiciones indígenas, influencias europeas y ritmos afrodescendientes. Esta efeméride promueve la valoración de la música como herramienta para la expresión identitaria, especialmente en un contexto donde el arte ha servido como respuesta a desafíos históricos, como regímenes autoritarios o crisis económicas.

Durante las dictaduras de las décadas de 1970 y 1980, por ejemplo, el rock nacional emergió como un movimiento contracultural, con figuras como Spinetta y Charly García ofreciendo letras que evadían la censura mientras fomentaban el debate social.

En un sentido más amplio, este día fomenta la diversidad de géneros: el tango, declarado patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO en 2009; el folclore, con sus raíces en regiones como el Litoral y el Noroeste; y el rock nacional, que evolucionó desde influencias británicas y estadounidenses hacia un sonido propio.

Esta jornada no solo mira al pasado, sino que impulsa el presente y futuro de la música argentina. Figuras como Astor Piazzolla, quien revolucionó el tango incorporando jazz y clásica; Mercedes Sosa, voz icónica del folclore y la nueva canción; o contemporáneos como Fito Páez y Gustavo Cerati, ilustran la evolución continua del panorama sonoro.

