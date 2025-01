Luis Alberto Spinetta: las historias detrás de las 10 canciones más escuchadas

Luis Alberto Spinetta (1950 - 2012) habría cumplido 75 años este 23 de enero. Por su importancia en la música argentina, en 2015 se estableció esta fecha como el Día Nacional del Músico en Argentina por la Ley 27.106.

La discografía Spinetta abarca 31 álbumes de estudio, 10 álbumes en directo y una banda de sonido, contando su etapa solista, así como con los grupos Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade, Spinetta y los Socios del Desierto y Los Amigo.

50 datos sobre los 50 años de Artaud, considerado el mejor disco del rock nacional

El álbum Artaud, de 1973, es considerado como la obra cumbre del rock nacional. De acuerdo con la plataforma Spotify, los 10 temas más escuchados del recordado “Flaco” son:

1. Seguir viviendo sin tu amor

El tema abre el álbum solista Peluson of Milk editado en 1991. La letra está relacionada con su esposa Patricia Zalazar. “Mi vida con Betty fue una vida de encontrarla y perderla. Nosotros estuvimos mal muchas veces”, expresó el Flaco a la revista Rolling Stone en 2002. “Estas canciones son las que representan la vuelta, el regreso después de esos quilombos. "Hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer, no queda más que el viento". Es una canción de amor para el ser que yo amaba en ese momento. Y además aparecen ahí algunas breves referencias en contra de dejarse invadir: ‘no me escribas la pared’”.

2. Bajan

Canción que forma parte de Artaud, canción que forma parte del álbum Artaud (1973), editado bajo el nombre de Pescado Rabioso, aunque se trata de un trabajo solista con invitados. Gustavo Cerati en 1993 incluyó una versión de este tema en su álbum Amor amarillo y fue invitado para interpretarlo en el histórico recital Spinetta y las Bandas Eternas en 2009.

Según el crítico Claudio Kleinmann, “es quizá la canción más optimista en un trabajo signado por el sufrimiento, con sus imágenes sobre el paso del tiempo impregnadas de cándida juventud. El mensaje final establece una clara conexión con la utopía hippie, aún presente tanto en la mente de Luis como en los sueños de su generación".

3. Muchacha ojos de papel

Tema emblemático en la trayectoria de Spinetta, “Muchacha…” fue el lado A del primer simple del grupo Almendra, editado en 1968. El grupo estaba integrado por Spinetta y Edelmiro Molinari en guitarras, Emilio del Guercio en bajo y Rodolfo García en batería. La canción está dedicada Cristina Bustamante, el primer gran amor de Spinetta, quien entonces tenía 18 años.

En el inolvidable recital de Spinetta y las Bandas Eternas realizado en el Estadio de Vélez el 4 de diciembre de 2009), el Flaco reconoció haberse inspirado a un en el tema “Mariposas de madera” de Miguel Abuelo: “Yo creo sencillamente que existe Muchacha porque existe Mariposas de madera. Inconscientemente me lo afané…: ‘ojos de papel, mariposas de madera… Les juro que no fue adrede, pero reconozco que algo de eso hay”.

4. Cementerio club

Cementerio Club es el segundo track del Artaud (1973), con una candencia blusera. Según Gustavo Cerati, el solo de guitarra de Spinetta “debe ser uno de los mejores (y más personales) de la historia”.

Relacionado con este tema, Spinetta recordó en una entrevista que en 1977 fue llevado preso con otros músicos y “en una de las paredes de la celda estaba escrito un verso de esta canción: ‘qué solo y triste voy a estar en este cementerio'. Cuando me llevaron a ver al comisario, el tipo me dijo que sus hijos tenían mis discos. ‘Bueno, no sólo sus hijos –le dije–, alguien escribió una canción mía en un calabozo. Venga a ver. Antes de dejar la comisaría volví a la celda y agregué ‘qué calor hará sin vos en verano’”.

5. Todas las hojas son del viento

Se trata del primer track de Artaud y su letra surgió de un episodio con Cristina Bustamante, que en ese momento ya no era su novia. “Mi antigua mujer iba a tener un hijo con otra persona (…) y ella me contó que tenía dudas de tener el bebé o no. Finalmente decidió tenerlo. Yo escribí Todas las hojas son del viento, porque en ese momento ella era como una hoja en el viento, al tener que decidir algo semejante... Nunca hubo en mí semejante intención moralizadora, yo no predico; yo vivo y lo hago con un convencimiento. Pero en esa canción, cuando digo "cuídalo de drogas" en realidad estoy diciendo "cuidalo de tu propia droga”, afirmó Spinetta en el libro Crónica e Iluminaciones, de Eduardo Berti.

6. Cheques

Tema que abre el álbum homónimo de Spinetta y los Socios del Desierto, el “power trío” que completaban Marcelo Torres en bajo y el “Tuerto” Wirtz en batería. El álbum fue grabado en 1995 pero recién pudo editarse en 1997 por la negativa de los grandes sellos discográficos a cumplir con las exigencias del Flaco. Finalmente, salió bajó el sello Sony. Cheques fue el único corte de ese álbum doble.

“Esta historia de este rock and roll, ya van a ver qué práctica y qué económica es para vislumbrar ciertos caracteres de nuestra sociedad”. El video de difusión dirigido por “Dylan” Martí, contó con la presencia de Carolina Peleritti, la pareja de Spinetta en ese momento.

7. Barro tal vez

Un tema con aire de zamba que integra Kamikaze (1982), un álbum solista donde canta temas compuestos en diversas épocas y quedaron afuera de otros trabajos. Compuesta 15 años, es la canción más antigua de las que grabó el Flaco. Sus primeros versos son declaración sobre lo que sería su posterior recorrido artístico: “Si no canto lo que siento / me voy a morir por dentro”.

8. A estos hombres tristes

Tema que forma parte del primer álbum de Almendra, publicado en 1969.. Según Spinetta, en su letra "está el código de cuando éramos chicos: el domingo siempre era un día triste, no sé por qué. A la vez era alegre, porque había fútbol, se reunía la familia, había rica comida. La importancia que se le daba al fin de semana en nuestro país por esos años era tremenda. Pero la soledad personal en ese momento era muy nítida, y yo la utilicé para decir, por ejemplo, 'vive de azul, porque azul no tienes domingo'.

9. Las habladurías del mundo

El último tema de Artaud reúne a sus ex compañeros de Almendra, Emilio del Guercio y Rodolfo García, con un sonido que ya prefigura el próximo paso de Spinetta con el sonido del trío Invisible. Con respecto a la letra, que dice "las habladurías del mundo no pueden atraparme", Spinetta señaló que "entonces se comentaba que yo estaba saliendo con tal o cual mina, o que me picaba, la canción responde a todo lo que siempre se dice de alguien que es famoso, que se hace público".

10. Rezo por vos

Compuesto junto a Charly García para un proyecto de álbum en conjunto que quedó trunco en 1985, el tema contó con versiones en Privé (1986) y Parte de la Religión (1987) del Flaco y García, respectivamente. “Cuando compusimos Rezo por vos con Charly, yo llevé ‘Las Lágrimas de Eros’ de Georges Bataille para leer algunas partes que tenía remarcadas, y así ‘conversar’ acerca del carácter que debíamos imprimirle a la letra”, recordó Spinetta.

En 2009, Charly García y Spinetta interpretaron juntos el tema en los recitales Concierto subacuático y Spinetta y las Bandas Eternas, respectivamente.

LM