50 datos sobre los 50 años de Artaud, considerado el mejor disco del rock nacional

Sobre la atribución de Pescado Rabioso, “les quise demostrar a los ex miembros del grupo que Pescado Rabioso era yo ”, comentó Spinetta a Eduardo Berti en el libro Crónica e iluminaciones.

El ex baterista de Pescado Rabioso, Black Amaya , recuerda que tras la separación del grupo, “como se quedó solo y quedaba pendiente grabar un disco más con Microfón, grabó Artaud con los temas que tenía para Pescado Rabioso; cuando escuché Artaud me quería matar”.

Antonin Artaud y Gustavo Spinetta tienen un elemento de salud en común. En el caso del escritor, era crónica porque no había cura. En cambio, Gustavo cuenta en Spinetta, la biografía, de Sergio Marchi, que “me curé con una vacuna que fabricaron en la Facultad de Medicina. Estuve internado en una sala de infecciosas en el Hospital de Niños, y también estuve en el Pirovano con polio.”

La tapa con forma de estrella verde estuvo a cargo de Juan Orestes Gatti. Según el artista, no hubo boceto: "Hice la forma, la pinté con aerógrafo y tal cual salió se imprimió. A partir de allí nos convertimos en los personajes más odiados de la industria: no se podía almacenar, exhibir, empaquetar y no entraba en las bateas ni en las bolsas de las disquerías”, afirmó el artista a La Nación.