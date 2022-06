Alberto Fernández usó frases de Spinetta e insistió en "aunar esfuerzos y trabajar en unidad"

El presidente Alberto Fernández le bajó un tono a la interna en el Frente de Todos y pidió "aunar esfuerzos" y "trabajar en un unidad", al mostrarse públicamente junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner durante un acto en Tecnópolis por los 100 años de YPF, después de tres meses sin dialogar y las fuertes turbulencias políticas que atravesó el Frente de Todos.

el mandatario además afirmó que la Argentina "tiene una enorme oportunidad hacia el futuro" pero es necesario que "no se adueñen del poder los que manejan la Argentina como una estancia propia".

"Tengo muchas expectativas, las mejores expectativas. No soy ingenuo, no soy voluntarista, pero creo que la Argentina tiene una enorme oportunidad hacia el futuro que debemos construir en conjunto. Para que la YPF que hoy tenemos siga siendo la YPF que hoy tenemos, lo que más necesitamos es que no se adueñen del poder de la Argentina los que la manejan como una estancia propia", enfatizó Fernández.

En ese marco, el jefe de Estado precisó: "Lo que más debemos hacer es aunar esfuerzos, volvernos fuertes, hacernos fuertes. Trabajar en unidad los que tenemos y sentimos un deber moral con los más postergados. Primero los últimos, nadie se salva solo".

Para Fernández, "la Argentina tiene una oportunidad de tener un gran futuro", por lo que prometió seguir pidiéndole a sus compañeros que lo ayuden para "hacer la Argentina justa, libre y soberana como la soñaron (Juan Domingo) Perón y Evita".

Endeudamiento de Macri

Fernández también volvió a descargarse con el gobierno anterior de Mauricio Macri y enfatizó en a toma de la deuda. "Gobernaron YPF con la lógica que gobernaron al país. El endeudamiento es para que unos pícaros hagan negocios, no quedó ninguna obra, ningún puente. Si estás endeudado, perdés libertad".

El Presidente advirtió que hay que "recordarle a los argentinos" que quienes "machacan sobre su desánimo" son los que cuando gobernaron hicieron que "cayera a la mitad la inversión" en exploración y explotación de los yacimientos hidrocarburíferos argentinos.

Spinetta y el hippie que "no le gusta a Cristina"

Más adelante, el jefe de Estado aprovechó para citar al músico Luis Alberto Spinetta, mientras Cristina a su lado lo miraba con cierta indignación. "A mí me parece que los 100 años de YPF bien sirven para llamarnos a la reflexión. Spinetta decía que no me vengan con que todo tiempo pasado es mejor. Lo que viene es mejor. Hay que recordar, no hay que repetir las malas experiencias. Es bueno que recordemos, pero mañana es mejor. Y el mañana, es hoy, como dijo Cristina".

En medio de esa frase, Fernández aclaró que tiene una "vena hippie" que no le gusta a la Vicepresidenta.

JD /