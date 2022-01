Día del Músico, cumpleaños de Spinetta y 72 frases del 'Flaco' en su homenaje

En conmemoración al nacimiento de Luis Alberto Spinetta el 23 de enero de 1950, se festeja en el país el Día Nacional del Músico desde el año 2015. Desde "Ana no duerme" a "Cantata de puentes amarillos" o "Quedándote o yéndote", El Flaco pasó por bandas emblemáticas y proyectos solistas de gran vuelo musical. Este domingo, el artista hubiera cumplido 72 años. El saludo de Alberro Fernández y 72 frases de sus canciones más poderosas.

Diez años se cumplirán este 8 de febrero de la partida física de Spinetta, uno de los artistas reconocidos de forma unánime como creador de los cimientos del rock nacional. La frase tan remanida que sirve para ilustrar que más allá de su deceso su obra sobrevive, sin embargo, nunca se aleja de su capacidad explicativa. Los trabajos musicales del compositor, cantante y guitarrista siguen tan vigentes como siempre.

Su última gran obra fue un recital en vivo, donde tocó durante casi seis horas, con pasajes de lluvia y con himnos spinettianos con colosos como Charly García, Gustavo Cerati, Fito Páez, Ricardo Mollo, Juanse Gutiérrez, David Lebón y Emilio Del Guercio, entre otros. "Spinetta y Las Bandas Eternas" fue realizado en el 2009 y dejaría como registro 3 CDS, 3 DvDs y un album de fotos de aquella fecha estelar. Dos años después, tocaría por última vez en Chile.

Este domingo, el presidente Alberto Fernández utilizó una frase del músico para recordarlo. "Spinetta, y tantos otros músicos de la Argentina, dejaron su marca en toda una generación. Son parte inseparable de nuestras vidas. "Me gustaría que mi música ayude a paliar el dolor de los que no pueden", dijo el Flaco. Una sensibilidad única y un legado eterno", tuiteó el Jefe de Estado.

Spinetta, y tantos otros músicos de la Argentina, dejaron su marca en toda una generación. Son parte inseparable de nuestras vidas.



"Me gustaría que mi música ayude a paliar el dolor de los que no pueden", dijo el Flaco. Una sensibilidad única y un legado eterno. #DíaDelMúsico

"El Flaco Luis Alberto Spinetta fue, es y será una celebración del arte. Su obra y su vida alumbraron espíritus y conciencias de nuestro país. En el día de su nacimiento, homenajeamos a todas las personas que dedican su vida a la música", escribieron este domingo desde el Ministerio de Cultura de la Nación, acompañado por un breve video del músico.

El Flaco Luis Alberto Spinetta fue, es y será una celebración del arte. Su obra y su vida alumbraron espíritus y conciencias de nuestro país.



En el día de su nacimiento, homenajeamos a todas las personas que dedican su vida a la música.#DíaDelMúsico#SentirArgentina

Desde el año 2015, ambas cámaras del Congreso promulgaron que el 23 de enero sea conmemorado el Día Nacional del Músico en homenaje a Spinetta y a su trayectoria en bandas antológicas como Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade y Spinetta y los Socios del Desierto.

62 años tenía el músico cuando falleció el 8 de febrero del 2012, víctima de un cáncer de pulmón que lo alejó de los últimos shows que tenía pautados a fines del 2011 y principios del 2012.

72 frases de la poesía de Luis Alberto Spinetta

Aquí, un recorrido por las 70 frases más hermosas de sus canciones.

1 Figúrate…/ que has vuelto a ser el mismo,/ nada te contenta,/ y a partir del alba,/ te verás caer,/ ya sin figurar,/ te verás caer…

Figuración

2 Ana de noche,/ hoy es un hada…/ canta palabras,/ canta y se torna en luz…

Ana no duerme

3 Se ríe el niño dormido…/ (quizás)/ se sienta gorrión esta vez…/ jugueteando inquieto en los jardines,/ de un lugar,/ que jamás,/ despierto encontrará….

Plegaria para un niño dormido

4 La soledad es un amigo que no está…/ es su palabra que te ha de llegar igual…/ Si es que sus sueños son luces en torno a ti,/ tu te das cuenta,/ que él ya nunca ha de morir,/ nunca ha de morir…

Tema de Pototo

5 Y si es que ves como se extienden,/ si ves como se resignan,/ a olvidar,/ su inexplicable soledad,

serás como ellos…

Los elefantes

6 Siéntate a ver el día,/ mira que gusto da,/ ver el rayo justo…/ donde empieza la avenida…

Para ir

7 Mira los jardines nena,/ esta es la oportunidad,/ de ver las rosas cantando,/ en la mañana del mar…

Dame dame pan

8 La memoria,/ me resulta complicada…/ no me acuerdo,/ ni de las cosas que leí…

La búsqueda de la estrella

9 Después de todo tú eres,/ tu única muralla/ si no te saltas, nunca darás un sólo paso…

La búsqueda de la estrella

10 Las uvas viejas de un amor,/ en el placard…/ son esas cosas que te están,/ amortajando…

Credulidad

11 Hoy que un hijo hiciste/ cambia ya tu mente…/ cuídalo de drogas,

nunca lo reprimas…/ dale el aura misma de tu sexo…/ Todas las hojas son del viento…/ya que él las mueve hasta en la muerte…

Todas las hojas son del viento

12 Clavo,/ coito,/ Dios…/ temor…/ mujer…/ por…

Por

13 Ensucien sus manos como siempre…/ relojes se pudren en sus mentes…

Cantata de puentes amarillos

14 Las almas repudian todo encierro…

Cantata de puentes amarillos

15 Aunque me fuercen,/ yo nunca voy a decir,/ que todo tiempo por pasado fue mejor…/ ¡mañana es mejor!

Cantata de puentes amarillos

16 Yo te amo tanto,/ que no puedo depertarme sin amar…/ y te amo tanto,/ que no puedo depertarme sin amar…

Cantata de puentes amarillos

17 Ya nada puedo hacer por él/ Él se quemará/ Mirando al sol/ Y es esta la historia/ Del que espera/ Para despertar/

A Starosta, el idiota

18 Toda toda la ternura me darás/ si te ofrezco ser carne de tu cuerpo/ No estoy atado a ningun sueño ya/ Las habladurías del mundo/ no pueden atraparnos

Las habladurías del mundo

19 Tanta fe tengo puesta aquí,/ con tu sonrisa,/ que creo ver el aire,/

del tiempo…/ y el agua del sol quizás

La llave del Mandala

20 Lo que está y no se usa nos fulminará…/ Siempre despacio,/ sueñan las humaredas que descansan en la luna…

Elementales leches

21 La noche llega y tal vez mañana,/ no exista el tiempo con sombras…

Encadenado al ánima

22 La brisa de enero,/ a la orilla llegó,/ la noche del tiempo,/ sus horas cumplió…/ y al llegar el alba,/ el carozo cantó,/ partiendo al durazno,/ que al río cayó…/ Y el durazno partido,/ ya sangrando está,/ bajo el agua…

Durazno sangrando

23 Ella solo intenta ser feliz,/ tropezando está/ nadan hoy sus ojos entre el rimel,/ su mentira ya se hundió,/ en la hiedra

Dios de adolescencia

24 ¿Dónde está,/ el lugar,/ al que todos llaman cielo?/ si nadie viene hasta aquí,/ a cebarme unos amargos,/ como en mi viejo umbral/ ¿Por qué habré venido hasta aquí?/ si no puedo más de soledad/ ya no puedo más de soledad…

El anillo del capitán Beto

25 y entre los libros,/ de la buena memoria,/ se queda oyendo,/ como un ciego frente al mar…

Los libros de la buena memoria

26 El vino entibia,/ sueños al jadear/ desde su boca,/ de verdeado dulzor…

Los libros de la buena memoria

27 Habla conmigo,/ perro de la lluvia,/ habla conmigo,/ niño condenado,/ por el diablo de febrero…/ ¡Perdonado!/ ¡Perdonado!/ ¡Perdonado!

Perdonado (niño condenado)

28 Dulce y hermosa,/ flor de la mañana,/ ya tu corola se despertó,/ tu perfume se disipó/ abrazado al viento del azur

Viento del azur

29 Tengo que aprender a volar,/ entre tanta gente de pie…

Canción para los días de la vida

30 Si la lluvia llega hasta aquí,/ voy a limitarme a vivir…/ mojaré mis alas,/ como el árbol o el ángel…/ o quizás muera de pena…

Canción para los días de la vida

31 Y no sé,/ porque todo tu cuerpo es como un río…/ donde bañar,/ mis días mas sedientos…

Amidama

32 Ven a mí,/ con tu dulce luz/ alma de diamante/ Y aunque el sol,/ se nuble después/ sos alma de diamante…

Alma de diamante

33 Ah,/ el dulzor del río te curará/ las heridas sobre los sitios

Con la sombra de tu aliado (El aliado)

34 Lenta bruma cansada de dar al muelle/ no veo paisajes más que este mar/ que su viento devuelva la vida y la calma/ que vea sus barcas volver de luz/ Tu sombra hiende la distancia,/ es como un pétalo de sal/ y tu mirada,/ me saca el aire

La herida de París

35 Sexo,/ tu paso es confundir los besos,/ con el dolor…

Sexo

36 No/ te busques más,/ en el umbral/ para que sepan,/ la forma de tu alma/ y que siga la melodía

Umbral (No te busques ya en el umbral)

37 Cuando se cansa/ de tanto querer/ ella es tan clara/ que ya no es ninguna/ sube a las hojas/y cae hasta el mar/ cómo es que puedo/ tocarle las manos

Ella también

38 Si no canto lo que siento/ me voy a morir por dentro/ he de gritarle a los vientos/ hasta reventar/ aunque sólo quede tiempo/ en mi lugar

Barro tal vez

39 Si quiero me toco el alma/ pues mi carne ya no es nada

Barro tal vez

40 Bienvenido, yo sabía/ que vendrías aquí/ a esta caverna…/ supongo que te acostumbrarás/ al silencio total/ mundo inferior/ que es eterno como el propio mal…/ así no habrá para mañana/ otra luz que lamentar/ al morir el desierto de sed de amar/ y de florecer/ jamás escaparás de aquí!

La aventura de la abeja reina

41 Amar, amar hasta morir

Quedándote o yéndote

42 la lluvia borra la maldad/ y lava todas las heridas de tu alma/ de tí saldrá la luz/ tan sólo así serás feliz

Quedándote o yéndote.

43 Me estaba preguntando,/ me estaba preguntando,/ estaba simplemente así/ (super bien)/ y ellos se estaban oxidando,/ y yo estaba por creer,/ en vos…

No te alejes tanto de mí

44 La mañana lanza llamas,/ desde su herida debilmente/ caleidoscopio de ciudad,/ y vos tan solo/ tu ropa está vacía/ y tan lejos del hogar estás/ que todo sueño duele más/ y ya no hay forma de recomenzar

Canción de Bajo Belgrano

45 Carroussell,/ sensación/ de que con el alma nos ve mejor

Maribel se durmió

46 las noticias no penetran aquí/ es todo piel,/ y honestidad/ Vida siempre así,/ trastocando mi piel

Vida siempre

47 Decíme lo que sea,/ solo quiero verte,/ sueño con estar así/ no puedo esperar,/ y no sé buscarte,/ dame un mapa de tu amor

Mapa de tu amor

48 Aunque se disuelva el horizonte/ pero la verdad es que da impresión/ ver los blancos peces en un nylon/ cuando en realidad,/ es tan temprano/ Usualmente/ solo flotan cuerpos,/ a esta hora

Resumen porteño

49 Yo ya quiero tus manos,/ tus manos del alma/ Y el sonido de la madrugada,/ se demoró con el viento,/ se cansó de amdar y andar

Era de uranio

50 Y así tus manos,/ se abrirán/ por toda la poesía/ y ama siempre,/ como el río de la vida

Viaje y epílogo

51 Y por más que comprendas,/ la función de los días/ te verás colgando de tu suerte,/ donde todas las veredas,/ abandonaron algo

Camafeo

52 La lluvia,/ desnuda marabunta,/ sin lugar/ para quedarse

Entonces es como dar amor

53 ¿No ves que el desierto se abrió,/ y una flor desolada de su vientre brotó?

Ya no somos chiquitos

54 Es tan temprano,/ que no tengo más sueño ya/ las melodías se han ído…,/ y yo me voy de tus manos,/ como viento/

Diganlé

55 Ya no intento convencerte más,/la verdad no es verdad,/ y no hay que llorar así/ Tus secretos me quitaron la paz,/ con tu pose me fuí,/ y me olvidé de reír así…

No seas fanática

56 Eesa mirada de Freud/ se inmiscuye en mis asuntos,/ yo solo quiero bailar…

La mirada de Freud

57 Un rumor,/ adormece toda marea en mí/ y a la vez,/ yo te grito sin poderte gritar

Asilo en tu corazón

58 Solo amar,/ solo amar hasta perder la noción…

Asilo en tu corazón

59 Sentado en la terraza mirando el mar,/ comprendo como es la soledad,/ no sé si voy y vengo,/ si acaso estoy,/ ni sé si me podría fugar

Organismo en el aire

60 Sin darme cuenta voy cayendo en cruz,/ hacia el cenit/ el cielo ya no tiene mis pies/ Y la espiral que me habrá de llevar,/ no es mejor

La bengala perdida

61 Todos los espejos de su corazón,/ se quebraron en mí…

Fina ropa blanca

62 Una luna en tu noche,/ tiene tiempo/ una figura de tus manos,/ tiene mucho más/ yo no tengo,/ un solo signo tuyo en mí

Cielo de tí

63 Sepan,/ yo no puedo dar sombra,/ paredes enteras esperan lo mío…/ oigan,/ yo no consigo dar sombra,/ los rayos solares me fuman,/ al fin

Yo no puedo dar sombra

64 Esta es una canción,/ para dormir en el fuego,/ esta es mi feroz canción,/ para trotar en las aguas

Feroz canción

65 Es este mundo de locos y fascistas…/ díme nena: ¿ cómo puedo yo cambiarlo?/ (¡vamos Luiggi!)– cuidado con el «bobero» nena… –

Cuenta en el sol

66 Vuelve y siembra en su vientre una plegaria/ sube y vuela tu mirada hacia el mar/ y es que nada,/ nada detendrá mi amor/ y hay que impedir,/ que juegues para el enemigo…

El enemigo

67 Y las ramas cubrirán,/ la profunda conmoción,/ de sentír mi cuerpo devorado…/ al fin por ti/ Solo abrázame inocentemente así,/ que descalza va la luna,/ junto a ti

Abrázame inocentemente (del lémur a la boa)

68 Tan sólo estando así contigo/ yo veo mi elemento/ veo en el silencio/ veo en el silencio, amor/ veo mi elemento, amor

Mi elemento

69 ¿Y cómo imaginar que tanta soledad/ pudiera despertar en él esa piedad…?/ Y desde que la vida ya no le importó/ quiso recordar y se perdió en la mañana/ flor que late y late/ aunque nunca encuentre/ cuerpo que la habite.

Preso ventanilla

70 Esta canción de amor,/ pintó un amanecer indiferente,/ perdida y consabida,/ idea de amar/ amar por siempre/ y entonces vi,/ como un rayo de luz/ (inconsistente aún)/ lo vi nacer,/ al olvido de los diablos…

Luna nueva/ Mundo Arjo

71 Y si acaso no brillara el sol / Y quedara yo atrapado aquí/ No vería la razón / De seguir viviendo sin tu amor.

Seguir viviendo sin tu amor

72 Abrázame / Madre, madre del dolor / Nunca estuve tan lejos/ De este cuerpo

Post crucifixión