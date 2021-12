La reedición del primer disco de Serú Girán viene con una exigencia de Charly García

El Instituto Nacional de la Música (INAMU) anunció la reedición del primer disco de Serú Girán, en formato vinilo y en CD. Una tarea que no fue nada sencilla, ya que se trata de un material que había quedado en manos de la discográfica Music Hall que no había podido recuperarse en 20 años y a lo que además Charly García le sumó una condición inapelable: que se recuperarán las fotos originales que se habían tomado en San Pablo para la ocasión.

Este tiempo tan amargo por los dos años -que no sean más- de la pandemia, también trajo el auge de revisión de los grandes capítulos de la historia de la música del siglo pasado y eso se celebra. Como ocurrió con el estreno de “Get back”, el documental de 9 horas que muestra a los Beatles intentando crear en tiempo récord su álbum “Let it be”. Un material que late, porque, al fin de cuentas, narra el prefacio de un final.

Este 2021 también fue el de “los 70 de Charly García”, “los 70 de León Gieco”, el reconocimiento público de estas personas por su legado y por existir y, en el ocaso de este 2021, llega la noticia de la remasterización del primer disco de “los Beatles argentinos”: los Serú Girán.

Este álbum no fue el primero de la banda que se reeditó: ya lo habían hecho con “La Grasa de las capitales” que fue una de las últimas actividades que pudo hacer el INAMU antes de la pandemia. Ahora, igual que entonces, Pedro Aznar fue uno de los encargados de tomar esos sonidos recuperados, limpiarlos y lograr que sonaran con la mejor calidad posible.

¿Por qué ocurre esto 43 años después de su lanzamiento en 1978? Porque este fue uno de los álbumes que quedó retenido en los galpones recónditos de Music Hall. El catálogo de la discográfica -de más de 1.500 discos- estaba retenido porque la empresa se había declarado en quiebra y el síndico a cargo decidió que “o se vendía todo el repertorio junto o no se vendía nada”. Entonces los músicos que intentaban recuperar sus grabaciones no podían hacerlo porque no querían venderles sus archivos por separado.

Así pasaron 20 años: desde 1994 al 2014 los discos que estaban en ese catálogo no se podían editar o, lo que terminaba sucediendo es que se hacían ediciones truchas que perdían calidad en el camino. Fue el periodista Alfredo Rosso quien acercó esta inquietud al INAMU y a partir de entonces comenzaron a hacer la lista de qué discos estaban “atrapados” en el archivo de Music Hall.

Investigaron los expedientes sobre el proceso de quiebra de la discográfica y finalmente llegaron a los archivos musicales. El catálogo estaba en condiciones de ser recuperado y desde el INAMU se hizo la oferta a la jueza a cargo para recuperar el material y darles a los artistas principales una licencia de la venta del formato físico, la explotación digital y la sincronización de lo recuperado. Con este movimiento León Gieco recuperó sus diez primeros discos, Gustavo Santaolalla los primeros cuatro de Arco Iris, y muchísimos artistas más de los más variados géneros se reunieron con su material.

Serú Girán remasterizado por ellos mismos

La propuesta del INAMU tiene la peculiaridad de hacer participar a los artistas de la banda en la tarea de recuperación de sus discos y, en el caso del disco de Serú Girán, además de Pedro Aznar, tanto Charly García como David Lebón siguieron de cerca el proceso de remasterización.

“En este disco hubo una dificultad extra porque cuando fuimos a verlo a Charly a la casa, él nos pidió que se recuperaran las fotos de José Luiz Pederneiras que había hecho la sesión que se usó para el disco, entonces eso se convirtió en una causa para nosotros”; confesó Diego Boris, presidente del INAMU.

José Pederneiras es el hermano de Zoca, pareja de Charly en aquel entonces y quien había hecho la sesión de fotos en San Pablo, Brasil. Encontrar al fotógrafo fue sencillo, pero lo complejo era que él diera con aquellos negativos. Finalmente, todo se logró, los negativos aparecieron y el disco incluye esas fotos inéditas hasta la fecha.

"Tantos años después recibo esta invitación para ser parte de este lindo proyecto”, dijo el propio Pederneiras emocionado. “Recuerdo que, en los intervalos de las grabaciones, caminábamos por las calles y parques de la ciudad de Sao Paulo, y registraba esos encuentros. El reencuentro ahora con esas fotos, es como revivir un poco aquellos días maravillosos”, agregó.

Al igual que para la edición del 40 aniversario de "La Grasa de las Capitales", en la restauración y remasterización del sonido también participó Ariel Lavigna y, fue realizada en conjunto por el Instituto Nacional de la Música y Altafonte. Contó con la producción Diego Boris, y de Gustavo Gauvry de la Asociación Argentina de Técnicos e Ingenieros de Audio (AATIA) y a partir del miércoles 22 podrá conseguirse en las disquerías.

La reacción de los protagonistas

"Este disco es un encuentro entre cuatro amigos. Me emociona y me pone feliz que los jóvenes hoy puedan escuchar lo que hacíamos nosotros en nuestra juventud. Esta reedición es una manera de hacer que ese amor y esa música no se pierdan nunca", dijo David Lebón luego de conocer la noticia, en tiempos muy sensibles para el músico que perdió a su hija Tayda este año.

Charly García también hizo llegar su mensaje: "Estoy muy emocionado, me dejó muy contento como quedó el disco". Pedro Aznar recordó que la banda marcó un antes y un después en su vida. “Forjó en nosotros una hermandad muy importante que nos hizo crecer a los cuatro, nos puso en contacto con pares. Verse espejado en alguien que tiene exactamente el mismo nivel de pasión por la música, es una cosa muy importante, es algo que te da alas para volar más lejos. Eso creo que es lo que significó Serú Girán para cada uno de nosotros”.

Hace casi 2000 años

En 1977 Charly García se había enamorado de Zoca, la bailarina brasileña que le insistió al músico que armara algo con David Lebón. Así fue. En Búzios la dupla comenzó a darle forma a lo que más adelante sería Serú Giran, pero fue en San Pablo donde se consolidó (el sonido de ese país se cuela en “Autos, jets, aviones, barcos”), ya con Oscar Moro y Pedro Aznar confirmados. Les llamaron “Los beatles argentinos” y José Luiz Pederneiras les hizo algunas fotos que recordarían las clásicas imágenes del grupo británico.

Hoy Serú Girán es una banda icónica del rock nacional, con algunas canciones más “accesibles” y otras que ofrecen alguna resistencia, pero que sin duda concentra piezas brillantes como “Eiti Leda”, la canción que abre el primer disco. Este álbum también incluye “Seminare”, otro ingrediente principal de eso que llamamos rock nacional. El LP se completa con “El mendigo en el andén”, “Separata”, “Autos, jets, aviones, barcos” en el lado A y en el lado B aparece “Serú Girán”, “Voy a mil” y “Cosmigonón.

Y, a pesar de que esa música se creó 43 años atrás, cuando Charly todavía no había llegado a los 30 años, sigue estando vigente porque le “habla a tu corazón”, es que García, como escribía Miguel Grinberg en 1990 “no es un héroe, es apenas un hermano al que las cosas que conocemos le duelen tan hondo, que su modo de defenderse es crear cosas para el corazón de quién quiera”.

cp