Según Spotify, Spinetta es el artista más escuchado en épocas de coronavirus

por Ernesto Ise

El coronavirus puso a todos a subirse de preso a una montaña rusa de emociones cotidianas. A más de veinte días de aislamiento social preventivo, hasta los más duros confiesan en chats de amigos que alguna vez hasta lloraron. Mientras especialistas garabatean análisis psicosociales, los hábitos de consumo ya manifiestan de manera concreta ese recorrido emocional. Y uno de esos consumos es el musical. Un informe que hoy presentó Spotify postula a la nostalgia como tendencia en tiempos de cuarentena. Y a un clásico de Luis Alberto Spinetta de los años 90 como es ''Seguir viviendo sin tu amor'', como la canción nostálgica más escuchada en Argentina en tiempos del coronavirus.

Le siguen según la década del tema: de 2000 Spaghetti del rock (Divididos); de los ’90, el ya mencionado de Spinetta; de los ’80, “11 y 6”, de Fito Paez; de los ’70, “Seminare”, de Serú Girán; de los ’60, otra vez Spinetta pero como “Muchacha ojos de papel”; y del los ’50, se cuela un internacional, Elvis Presley, con su hit “El rock de la cárcel”. Y a nivel global, de los artistas internacionales, Cindy Lauper se ubicó en el número uno con su hitazo de los años 80, Girls just want to have fun (las chicas sólo quieren divertirse). Cindy Lauper tuvo más de 2,3 millones de reproducciones entre el 1° y el 7 de abril.

Es argentina y emociona con su música en la serie "Poco ortodoxa"

Esta plataforma de streaming musical analizó las reproducciones que se registraron entre el 1° y el 7 de abril. Y allí se ve con claridad que un incremento del 54 por ciento de oyentes que crean playlists con temática nostálgica, con sus canciones favoritas del pasado. Y además hay un aumento ostensible de gente que elige música de los años 50, 60, 70 y 80. David Di Salvo, autor de “Qué hace feliz a tu cerebro y por qué deberías hacer lo contrario”, fue consultado por la plataforma musical mencionada para analizar este viraje a la nostalgia que exhiben sus consumidores y opinó que “ a muchos de nosotros la nostalgia nos regresa a un tiempo en el que nuestras vidas parecían más simples y teníamos mayor control”.

Coronavirus: estiman pérdidas millonarias en la industria de la música

A nivel mundial, la nostalgia también es un tópico en el streaming musical y son varios los artistas que subieron el números de oyentes. El grupo norteamericano Panic!At the disco, se ubicó primero con un aumento del 94 por ciento de oyentes con su tema “New perpective”. La inigualable Billie Holliday aumentó en un 74 por ciento su clásico Solitude; le siguen 2Pac y Nate Dogg, con Me and my Homies, con un incremento del 61,por ciento; luego Yazz, con The only Way is Up,con un 56 por ciento; el meloso The Way we were, de Barbra Streisand tiene un 47 por ciento, y finalmente In my room, de The Beach Boys con un aumento del 44 por ciento.