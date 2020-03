Fito Páez esquivó la pandemia y dio un show íntimo para 130 mil personas

por Agustín Gallardo

La emoción a flor de piel y ante todo. El artista, en su casa, con su instrumento, regalando su música; y en frente, miles de personas aisladas y con ganas –como nunca– de una caricia al alma. La música transforma. En medio de la cuarentena obligatoria anunciada por el presidente Alberto Fernández el jueves pasado, fueron varios los músicos que, acatando también esta nueva modalidad de vida, decidieron “abrir” las puertas de sus hogares y hacer un show en vivo. Fito Páez reunió a más de 200 mil personas y brindó un “unplugged” desde el living de su casa. El viernes a las 21.30 fue la cita en cuarentena para escuchar en vivo su nuevo disco, La conquista del desierto, que salió justo una semana antes, el 13 de marzo, día para el que estaba prevista una presentación en el Hipódromo de Rosario y que fue suspendida apenas se conocieron los primeros casos de coronavirus.

A tope. Fueron 70 minutos de música e interacción instantánea con espectadores de Argentina, Chile, España, México y Uruguay. Un Fito íntimo, al filo de la emoción por momentos, tocando nuevas canciones como Resucitar, La canción de las bestias y La conquista del espacio, y también infaltables clásicos como Los días de sonrisas, vinos y flores, Mariposa tecnicolor y 11 y 6, entre otros. “Qué fea situación y qué hermosa a la vez. Me parece muy importante que estemos todos los que podemos estar adentro de la casa, pero que pensemos también en aquellas personas que no están en su casa, que no tienen techo”, dijo el artista, quien también cantó composiciones de Bob Dylan, Violeta Parra y Armando Manzanero. Yo vengo a ofrecer mi corazón fue el cierre del show, con emoción repartida fuera de escena. La transmisión por redes llegó a 67 mil usuarios por Facebook y 37 mil por Instagram, y en YouTube tenía al cierre de esta edición 54 mil visualizaciones; el vivo registró unas treinta mil.

La idea de Páez surgió no solo por la cancelación del show, sino por la catarata de mensajes que recibió esta semana en las redes, donde le pedían que toque al menos una canción o grabe un video. “El (Fito) guardó cuarentena en su casa y una semana después de su cumpleaños hizo este show que fue visto por un millón de televidentes porque la provincia de Santa Fe puso a disposición su satélite”, contó gente de su entorno y aclararon que el show fue gratuito.

Con Sandra en casa. Pero Fito no fue el único. Una hora y media antes, desde su casa, Sandra Mihanovich activó su Instagram Live y brindó un show informal seguido en vivo para más de tres mil personas; lo vieron luego siete mil más. “En la semana veníamos pensando cómo hacerlo, haciendo unas pruebas por Skype como para que fuera lo mejor posible dentro de lo casero que podía salir. Yo no tengo estudio en casa, ¡no tenía ni trípode para poner el teléfono! pero salió muy lindo”, cuenta a PERFIL Sandra Mihanovich, quien acomodó su teléfono como pudo sobre el escritorio de su casa y de forma espontánea, tocó ocho canciones, incluyendo el feliz cumpleaños, un pedido de muchos que pasaron el día de su natalicio en cuarentena. “Fui hilando el show como me iba saliendo, tratando de leer los mensajes que me aparecían en pantalla y lidiando con los cortes de internet que está colapsada”, agregó. Sandra dice que terminó agotada, como si se hubiese presentado en un teatro. “Lo viví con mucha emoción, lloré un poco porque una amiga me pidió que cante para los médicos y las enfermeras que nos están cuidando. Para ellos hice Serenata para la tierra de uno, medio atragantada”, agregó.

Precursora por casualidad. La que no dejó lugar para la improvisación fue Juana Molina, quien aún sin la dificultad de la cuarentena obligatoria, salió en vivo desde el estudio de su casa en Pacheco, la noche del viernes 13. “Un día antes, se habían suspendido todos los shows en la Ciudad. Esa misma noche de jueves, empezamos a trabajar en esta idea, el equipo de Juana y nuestro, y salimos con el show en vivo en el mismo horario en que debería haberse realizado. Replicamos todo el show, montamos escenografía, vestuario, e incluso Catriel, que era el invitado esa noche, participó en dos temas. Fue todo tal cual, pero vía streaming. Duró casi una hora y media”, cuenta a PERFIL Matías Messoulam, uno de los socios fundadores y directores de Futurock, la radio encargada de la producción del show. “Esa noche lo vieron unas 25 mil personas, y tuvo muchísima repercusión. Fue la primera respuesta concreta a toda esta situación”.

Antídoto musical. Soledad Pastorutti y Luciano Pereyra se sumaron a esta modalidad, por ahora subieron respectivamente un video desde sus casas. “En cuarentena y sin luz, le vamos a poner toda la onda igual. La música es lo más”, posteó Soledad en su cuenta de Instagram donde se filmó junto a otro músico. Ahora habrá que ver qué depara el futuro. Por el momento, son varios los artistas que se suman a la iniciativa de tocar desde sus casas. Incluso, según una persona de la industria, se baraja que el Gobierno –nacional e incluso la Ciudad– apoye con algún tipo de subsidio. Son tiempos de acatar la consigna: quedarse en casa. Mientras tanto ya se están nucleando varios músicos para hacer cosas en conjunto. Esta noche se realizará Antídoto, el primer festival on line en tiempos del coronavirus. Y están anunciados Miss Bolivia, Rayo Laser y Coti, entre otros.