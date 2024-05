J.G.Ballard, el escritor inglés que inspiró la Gala del Met que recaudó US$ 26 millones

La Gala del Met es algo más que el el evento que da inicio a la exposición anual de moda del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Por un lado, es la noche donde la moda mundial tiene su epicentro en una escalinata que concentra diseñadores y musas internacionales. Por otro, redefine el poder de que tiene Vogue y si editora Anna Wintour para unir moda, marketing, negocio y filantropía.

Zendaya, una de las musas de Vogue para la Gala del Met.

Para lograr esa sinergia, hay obligación de reinventarse año a año para lograr que quien quiera compartir una noche especial como la gala del Met pague US$ 75 mil por ingresar, o compre mesas con un precio inicial de US$ 350 mil. Y hubieron muchos porque superaron lo logrado el año pasado: este 2024 se recaudaron US$ 26 millones. Este año, la temática elegida puso en circulación el nombre de un autor clásico de ciencia ficción: James Graham Ballard ,aunque sus libros firmaba los firmó como J.G. Ballard. Su cuento El jardín del tiempo sirvió de inspiración para el código de vestimenta de la gala. Este cuento puede ser confuso a la hora de referir a este autor como un referente de la ciencia ficción o ficción especulativa, pero sí es un ejemplo que permite entender por qué es un escritor celebrado.

¿Cómo es la exposición que abrió al finalizar la gala del Met?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite



En un territorio aparentemente cortado del tiempo, el conde Axel y su pareja cuidan un jardín, en el que, entre otras maravillas, crecen unas flores de cristal: las flores del tiempo. Esa paz se verá interrumpida por el asomar de hordas que amenazan la tranquilidad en la que viven sus horas de idilio. Al estilo Casa tomada, el famoso cuento de Julio Cortázar, el avance manifiesto del ejército de personas obligará a la pareja a deshacerse de la flora del jardín y aceptar que pasó el tiempo. Este cuento de Ballard tiene elementos del género fantástico que plantea de manera metafórica las tensiones que conlleva el progreso y el mundo. La profusa cantidad de imágenes, referencias, colores y texturas con las que el lector se puede encontrar en El jardín del tiempo habilita la creatividad necesaria para esta gala que busca en sus invitadas famosas algo más que un diseñó exclusivo.

Cardi B con un diseño muy teatral.



Spielberg lo filmó. J.G.Ballard, identificado como uno de los pilares del género fantástico, nació en Shangai en 1930. Durante la Segunda Guerra Mundial viviría un episodio que lo marcaría de por vida: ntre 1942 y 1945 fue prisionero del campo de concentración japonés de Lunghua. Esta experiencia la contaría cuarenta años después en la novela que lo posicionaría como uno de los autores fundamentales de segunda mitad del siglo XX: El imperio del Sol. “Necesité veinte años para olvidar y otros veinte para recordar aquellos terribles acontecimientos”, confesó alguna vez Ballard. En la novela, el autor articuló recuerdos propios con la materia cruda de lo acontecido. Algunos tópicos de la ciencia ficción, en términos de catástrofe, saturación tecnológica y relación violenta con el mundo, se expresan a través de la mirada de Jim. Luego del ataque de Pearl Harbor, Japón ocupa el asentamiento internacional de Shanghai. Luego del desbarajuste que se arma, Jim es separado de sus padres y empieza una aventura de supervivencia. La novela El imperio del sol se publicó en 1984 y quedó finalista del Booker Price. En 1987 Steven Spielberg la adaptó al cine, con guión de Tom Stoppard y protagónico de Christian Bale.

Zendaya con otro de los diseños que usó en la Gala del Met.



Al cine. Ballard trabajó como redactor en un diario técnico y como portero del Covent Garden, antes de incorporarse como piloto a la Real Fuerza Aérea de Canadá. También trabajó durante seis años en la dirección de una revista científica, antes de llegar a dedicarse exclusivamente a la escritura. En sus cuentos más tempranos Ballard exploró la ciencia ficción y en su primera novela, El mundo sumergido, imagina las consecuencias de un calentamiento global, tópico menos común en aquellos tiempos que en el presente. Esa novela fue editada en Argentina, por la editorial Minotauro, que también publicó El hombre imposible, de 1966. En 1973 publicó Crash, que también sería adaptada pen 1996 por David Cronemberg, quien hizo una adaptación que no estuvo exenta de polémicas.

J.G.Ballard fue prisionero de guerra y de esa experiencia hizo una novela



Paradoja. Este escritor cuenta con una obra amplia y para nada homogénea, si bien en muchos casos la matriz fue la ciencia ficción. De hecho, colaboró en la revista Vogue. Lo curioso es que en sus artículos, algunos de los cuales se antologaron en el libro Guía del usuario para el nuevo milenio, son bastante críticos respecto de la política, las cirugías plásticas, la ciencia, la pornografía, y otros asuntos que Ballard eligió como tópicos para denunciar la desigualdad y describir al mundo. La Met Gala no parece ser un lugar de resistencia, sino una exhibición del poder.