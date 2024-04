Javier Chinaski: "El psicoanálisis vive de covers, no tiene temas propios"

“Mi relación con el psicoanálisis empezó siendo una relación de esas donde las fantasías tienen un papel preponderante”, dice en diálogo con PERFIL, Javier Pérez, más conocido como Javier Chinaski. “Mi interés es anterior a la primera vez que vi a un psicoanalista o empecé a leer al respecto”, dijo Javier que se hace apellidar Chinaski, en honor a Henry "Hank" Chinaski, personaje con elementos de alter ego que el escritor Charles Bukowski puso a deambular en sus sórdidas autoficciones.

Javier Chinaski (remera blanca) con Elizabeth Vernaci en su programa de radio La Negra Pop.

“Pablo Zenón, amigo que me introdujo en Bukowski, empezó a decirme así. Y a mí me gustaba porque me había encariñado con el personaje. Pero a la vez no entendía muy bien por qué. Con el tema de los nombres siempre sucede lo mismo porque por más propios que sean, siempre son impropios: siempre los pone otro, o tienen alguna relación con otro”, explica Javier Chinaski. “Es decir, que el nombre siempre nombra nuestra decisión, y un poco nos incomoda. Chinaski me había parecido un personaje miserable, un tipo que no tenía amigos y eso ya era suficiente para considerarlo poco noble. Sí me entusiasmaba su espíritu rebelde, insurgente, exigente, incluso hasta en las cosas más pequeñas de la vida, como dice Jacques-Alain Miller de Jacques Lacan en la pequeña biografía que él escribe”, expresó.

"Es excepcional lo que sucede con el psicoanálisis en Argentina"

La irrupción atomizada de Javier Chinaski en los medios fue despertando interés de manera progresiva. La virtuosa relación que tiene con el conocimiento, alimentada a base de una dieta que incluye lectura, docencia y la práctica en su consultorio, creció bastante este último año. Su podcast El consultorio del Doctor Chinaski, grabado en vivo en Portadas, programa radial de Francisco Giunípero en M90radio, es uno de los más escuchados del país y su Consultorio Radial en Sanma –la radio online Planeta Cabezón–, genera recortes que se viralizan en las redes sociales. También tiene un programa en la radio de la Universidad de Rosario junto a Los Bardos titulado Bardo en la Radio y con ellos hace un espectáculo de palabras y canciones.

La historia del LSD en el diván del psicoanálisis argentino.

Hace poco, Javier Chinaski empezó a participar en La Negra Pop, el programa de Elizabeth Vernaci en Pop Radio 101.5. “Participar en el programa de la Negra fue un regalo de la vida, un premio de esos de verdad y al mismo tiempo un incentivo”, dice a PERFIL. “Fue una inyección de deseo, de ganas de seguir y una inmensa alegría. Yo la escucho y la admiro de toda la vida; y para mí, poder hacer radio unos minutos con ella es como conversar con Freud tomando un whisky, o jugar con Maradona, o pasar tiempo en un hotel con Charly García”.

—Hablando de íconos…¿tenés un cuadro de Evita en el consultorio?

—Sí, es una de mis “Diablos de la Guarda”. Ahora están Gardel, Maradona, Charly García, Luca Prodan, Sandro, Goyeneche, Troilo…Es algo así como mi santuario o, mejor dicho, mi “satanario”. No se recomienda que un psicoanalista exhiba sus identificaciones más allá de las obvias, porque puede espantar a los clientes. Y a veces con la guita no se jode. A mí no me parece que encuadrar mis ideales —y descolgar, al mismo tiempo, a los indeseables—, pueda tener una injerencia negativa en los análisis que llevo adelante. Al contrario, me parece un gesto humano de honestidad. Una vez uno me preguntó si la foto de Evita me filtraba gente y en chiste respondí: “Sí, está para eso”.

—En Argentina parece haber una relación de confianza con el psicoanálisis. ¿A qué creés que se debe?

—Gabriel Rolón dice que nuestro país se fue haciendo de inmigrantes que huyeron del hambre, la tristeza y la muerte y que en Argentina se encontraron en conventillos. Siguiendo con la ficción, los imagina reunidos en patios, sin más remedio que ponerse a hablar de sus miserias, sus dolores, sus penas y sus amores. Y él considera que de ahí viene el gusto de nuestro pueblo por conversar de nuestros temas importantes. Una versión menos romántica pero no menos legítima de esa hipótesis podría ser que nuestro pueblo es un pueblo “chamuyero”, que le gusta detenerse a conversar.

Chinaski: "Un paciente me preguntó si la foto de Evita me filtraba gente; en chiste le dije: 'Está para eso'".

—Vos enseñás y divulgás. ¿Sentís que son actividades vinculadas?

—Freud sugería que parte del trabajo del psicoanalista era informar a la comunidad en qué consiste nuestro trabajo, de tal manera que el pueblo pueda contar con la posibilidad de acercarse a esa experiencia. A su vez, los psicoanalistas tenemos la necesidad de salir a hablar de nuestro trabajo. El psicoanalista y escritor Germán García decía, en chiste, que los humanos tenemos una naturaleza chismosa, que cuando escuchamos algo queremos salir a hablar de lo que escuchamos. Y creo que algo de eso nos sucede a los psicoanalistas; no porque tengamos la necesidad de salir a ventilar las intimidades de nuestros analizantes, sí tenemos la necesidad de salir a contar qué es lo que sucede en ese espacio discreto de conversación donde hay sólo dos, pero no hay sólo dos.

—Y además tenés pacientes.

—Sí y por dos razones: para “parar la olla” y porque las conversaciones con los analizantes me apasionan. Las verdaderas, esas donde la conversación misma empieza a hablar, y logramos que se digan cosas que ni vos ni yo podíamos decir cada uno por su lado. Es hermoso ver cómo alguien puede mejorar su relación con la vida y con el deseo a partir de lo que Jacques Lacan llamaba “el bien decir”: decir bien lo que nos hace mal y aún mejor lo que nos funciona.

—¿A todos nos perturba lo mismo?

—Sí, y también nos fascina lo mismo. Los griegos, por tomar un punto de partida, hablaban de los mismos temas que se hablan en cualquier consultorio psicoanalítico: el amor, la amistad, la democracia, la república…. Es por eso que el psicoanálisis no tiene temas propios; sus grandes temas son el amor, la tristeza, la soledad… Incluso los sueños no los inventó Freud. Si bien a él le interesaban sus propios sueños —ya de joven se los contaba en cartas a su novia—, fue recién cuando sus analizantes se pusieron a hablar de lo que soñaban, que los sueños se convirtieron en un tema de interés para el psicoanálisis. También Freud recuerda al comienzo de su libro “La interpretación de los sueños” que él no fue el primero en interesarse en la cuestión. El psicoanálisis vive de covers, no tiene temas propios. Lo que el psicoanálisis inventa es una nueva forma de tratarlos.

—¿Hay temas que te fascinen más que otros?

—Por más tautológico que suene, más que los temas, me apasionan la pasión, el deseo…

EI / ED