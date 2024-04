Madonna apoyó a su hijo Rocco Ritchie en su primera expo en Miami

Casi como si se tratara de un inevitable mandato, el hijo de Madonna y Guy Ritchie salió artista. Ya en 2023 Rocco Ritchie había podido demostrar algunas de sus pinturas en una primera muestra individual –que tituló Amantes y enemigos– en Londres.

Madonna y cuatro de sus seis hijos en la expo de Rocco Ritchie, en Miami.

Allí se dio a conocer en el universo del arte londinense y en alguna de las pocas entrevistas que dio, este joven de 23 años señaló sus orígenes e influencias: estudió en el Central Saint Martins y en la Royal Drawing School. Sus principales fuentes son Francis Bacon, Lucian Freud, David Hockney, y Frank Auerbach. Pero como dijo en una reciente entrevista, “Mis artistas favoritos van de Leonardo da Vinci a Rembrandt y Paula Rego. Y de los contemporáneos, me gusta mucho el trabajo de Joseph Yaeger y Lens Geerk”.

Mamá y fan. Hace unos días, Rocco Ritchie volvió al ruedo en una muestra en el Design District de Miami. Y su madre, que estaba concluyendo su gira mundial, Celebration, con tres conciertos en Miami, donde homenajeó a las víctimas del tiroteo en el Pulse Nightclub y llevó a Ricky Martin al escenario, estuvo allí presente para apoyar el debut de su hijo. La apuesta que hace años hizo Miami para consolidarse como ciudad del arte está en su mejor momento y para todo artista que quiera mostrar su obra y, por supuesto, venderla, tener una exposición allí es una gran oportunidad.

Rocco Ritchie posa con dos de sus obras inspiradas en el muay thai.

Y con su presencia, Madonna potenció esta presentación de su Rocco. Y con ella estuvieron el resto de sus hijas e hijo –los que adoptó en Malawi–, menos Lourdes quien estaba en Nueva York. En su cuenta de Instagram, Madonna expresó el orgullo que le significó este situación familiar: “Estoy muy feliz de tener la noche libre para disfrutar de la última colección de pinturas de mi hijo Rocco llamada Pack A Punch, inspirada en los luchadores de Muay Thai.” La cantante acompañó ese texto con un despliegue de fotos donde posa con Rocco y algunas de sus obras, y con sus hermanos contemplándolas. En cuanto a la colección presentada por el joven, se trata de veinte retratos de luchadores, inspirados en un viaje reciente que Ritchie realizó a Tailandia. Las mismas se ofrecían a un precio de veinticinco mil dólares cada una. Al cierre de esta edición, se habían vendido cinco cuadros.

Inspiración. “Obviamente estoy un poco nervioso, pero estoy contento con el trabajo y el espacio, y estoy agradecido de poder hacerlo”, dijo Rocco Ritchie en la presentación. “Creo que Miami es el arte pop en movimiento, acá están sucediendo muchas cosas. Tuve la suerte de encontrar un espacio, así que aproveché la oportunidad”. El muay thai es un arte marcial que también se conoce como boxeo tailandés y es el deporte que Rocco eligió como línea argumental de sus cuadros. Este deporte pone en funcionamiento a la totalidad del cuerpo y se lo conoce también como el boxeo de las ocho extremidades. Rocco logró aprovechar la exuberancia, elasticidad, agresividad y elegancia de los movimientos que propone el muay thai para explorar la figura humana y plasmarla en los cuadros. Y logró complementar esos movimientos con la expresividad de sus modelos, tratando de captar las emociones que despierta competir en un cuadrilátero de muay thai.

Rocco Ritchie y su madre Madonna (con traje de Roberto Cavalli), en Pack A Punch.

Famosos. A la pre-apertura de la expo Pack A Punch, además de Madonna y sus hijos, estuvieron Emilio y Gloria Estefan, David Grutman –el empresario conocido como el rey de la noche vip de Miami–, e Ingrid Casares, una muy amiga de Madonna desde la época que la cantante tenía una mansión en Miami y pasaba ahí mucho de su tiempo libre, y su amigo Gianni Versace tenía también su famosa residencia en South Beach, en cuyo portal fuera asesinado en 1997.

Crecer y salir. Hasta no hace mucho, Rocco Ritchie escondía su identidad porque su filiación era muy conocida. Por un lado, su madrees de las mujeres más influyente de la historia del pop; y su padre Guy Ritchie, es un reconocido director de cine e incluso en estos momentos, su serie The Gentlemen recibió muy buenas críticas. Por este “pequeño detalle”, Rocco Ritchie utilizaba el seudónimo Rhead. Pero en 2021 decidió dar por terminada esa etapa y se lanzó, si miedo a ser llamado “nepo baby”. Esto es, ser hijo de adultos exitosos que sacan provecho del nepotismo en industrias como el entretenimiento, la moda o los medios de comunicación.

(De izq. a der.) David Banda, Madonna y Rocco Ritchie, en la expo de éste último.

“Rhed fue algo que se me ocurrió para pasar desapercibido en los primeros años de mi trabajo. No tiene ningún significado, simplemente me gustó cómo sonaba”, explicó el Rocco. “Estoy orgulloso de quién soy y de dónde vengo, pero sé que la gente me habría juzgado agresivamente en mis primeros años si me hubiera presentado con mi verdadero nombre. Quería desarrollarme técnicamente antes de aparecer como Rocco Ritchie