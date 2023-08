En un mundo en constante cambio, hay figuras que trascienden las fronteras del tiempo y la industria, consolidándose como íconos inmortales. Madonna, la Reina del Pop, celebra su 65º cumpleaños con un legado que continúa desafiando las convenciones y redefiniendo la música junto a la cultura popular. Su influencia perdura a lo largo de las décadas, y su capacidad para reinventarse constantemente la mantiene como una fuerza imparable en la industria del entretenimiento.

Madonna contó que estuvo a punto de morir: "Mis ángeles que me protegieron y me dejaron quedarme"

Desde sus inicios en la década de 1980 hasta la actualidad, Madonna demostró ser una artista multidimensional y una empresaria visionaria. Su impacto no solo radica en su música pegajosa y sus elaboradas producciones visuales, sino también en su habilidad para abordar temas controversiales y trascendentales en sus canciones y presentaciones.

Su legado se caracteriza por su capacidad para evolucionar y adaptarse, manteniendo su relevancia y capturando a nuevas generaciones de seguidores. “No era nadie y ya se comportaba como una estrella”, recordó en una nota el director, Stephen Jon Lewicki.

Cinco momentos que posicionaron a Madonna en lo alto

"Like a Virgin" (1984): Este icónico álbum marcó un punto de inflexión en la carrera de Madonna. La canción principal no solo se convirtió en un éxito internacional, sino que también estableció a Madonna como una fuerza provocadora en la escena musical.

El 20 de enero de 1996 Madonna llegó a Buenos Aires para filmar la película “Evita”

Después de ellos, llegó "Vogue" y el documental "Truth or Dare" (1990). Madonna siempre fue una defensora de la comunidad LGBTQ+. "Vogue" no solo se convirtió en una de sus canciones más exitosas, sino que también popularizó la cultura ballroom y sus bailes característicos. "Truth or Dare" ofreció una mirada íntima a su vida en la carretera y a su personalidad audaz.

Casada con el éxito y supo lanzar"Like a Prayer", un álbum lleno de controversia (1989). El video musical de "Like a Prayer" generó controversia debido a su contenido religioso y su abordaje de temas como la raza y la religión. Madonna demostró su disposición a desafiar las normas sociales y artísticas.

Fiel a su estilo, la diva del pop supo darle un cambio a su carrera cuando interpretó a "Evita" (1996). Allí, Madonna incursionó en la actuación y obtuvo el papel principal en la película musical "Evita". Aunque su elección para el papel fue criticada inicialmente, su actuación fue elogiada y le valió un Globo de Oro.

En sus últimas apariciones musicales, la cantante supo reinventarse y asociarse a artistas vigentes. El 14 de abril de 2019, Madonna reveló que había elegido "Madame X" como el título de su decimocuarto álbum de estudio. Justo tres días después, lanzó el sencillo principal del álbum, titulado "Medellín", el cual fue una colaboración con el cantante colombiano Maluma.

El álbum en sí, "Madame X", vio la luz en junio del mismo año y sorprendió al debutar en el primer puesto de la lista Billboard 200. Este logro marcó su noveno álbum en alcanzar el número uno y el vigésimo segundo en llegar al top diez, consolidando a Madonna como la segunda artista femenina con más álbumes en el primer lugar, solo superada por Barbra Streisand.

Los romances de Madonna

A lo largo de su vida, Madonna cautivó no solo con su música, sino también con sus romances que fascinaron a los medios y a sus seguidores. Su relación más destacada fue con el actor Sean Penn, con quien estuvo casada de 1985 a 1989, una unión intensa que atrajo la atención pública.

Madonna comenzó 2023 en Malawi, el país donde adoptó a cuatro de sus hijos

Poco después, tuvo un breve romance con el icónico actor Warren Beatty durante la filmación de "Dick Tracy". En la década de 1990, Madonna encontró el amor en el entrenador personal Carlos León, con quien tuvo una hija. No obstante, uno de sus matrimonios más mediáticos fue con el director Guy Ritchie, con quien estuvo casada de 2000 a 2008, destacándose por sus diferencias y por la adopción de un niño de Malawi, lo cual fue una polémica.

A medida que Madonna continuó desafiando convenciones, también lo hizo en el terreno del amor. Su relación con el bailarín francés Brahim Zaibat mostró su preferencia por parejas más jóvenes. Posteriormente, estuvo vinculada sentimentalmente con el bailarín holandés Timor Steffens en 2014.

Sin embargo, su romance más reciente y mediático fue con el bailarín Ahlamalik Williams, con quien está desde 2019, generando titulares debido a la diferencia de edad y a su estilo de vida. Estos romances, a menudo en el ojo público, han sido una parte intrigante y discutida de la vida de una de las mayores estrellas pop de todos los tiempos.

Última aparición de Madonna y reprogramación de la gira

Las redes sociales se llenaron de comentarios describiendo la apariencia de Madonna en los Premios Grammy 2023 como "totalmente transformada". La Reina del Pop presentó un aspecto sorprendentemente juvenil en el evento que tuvo lugar en Los Ángeles el domingo 5 de febrero. Durante su participación en la premiación, Madonna exhibió un rostro notablemente redondeado, resaltando sus labios más voluminosos y una piel con una apariencia casi porcelanizada. Además, las cejas finamente delineadas llamaron la atención por su particular diseño.

A pesar de su inspirador discurso en el evento, donde habló sobre la importancia de la originalidad y la provocación en la música, el enfoque se centró en su nueva imagen. Aunque Madonna dio un emotivo mensaje, su apariencia renovada acaparó todas las miradas y se convirtió en el tema principal de conversación, eclipsando en cierta medida sus palabras.

​Un fan escribió: "Madonna necesita dejar la cirugía plástica y abrazar el proceso de envejecimiento. Está casi irreconocible en este momento". Otro sumó: "Si no anunciaban que era Madonna, no tendría idea de quién era esta persona que se presentó en los Grammy".

Madonna festejó su cumpleaños en Sicilia y lanzó disco para celebrar un récord único

Madonna respondió al día siguiente con un mensaje en sus redes sociales: "Nunca me he disculpado por ninguna de las elecciones artísticas que he hecho, ni por mi apariencia o por cómo visto y no voy a empezar ahora".

En ese mismo hilo, la reina del pop agregó: "Una vez más, estoy atrapada en la mirada contra la edad y la misoginia que impregna al mundo en que vivimos. Un mundo que se niega a celebrar a las mujeres que han pasado los 45 años, y siente la necesidad de castigarla si sigue siendo fuerte, trabajadora y aventurera".

"Espero con ansias muchos años más de comportamiento subversivo, empujando límites, de pie ante el patriarcado, y sobre todo disfrutando de mi vida. ¡Arrodíllense, perras!", concluyó.

Madonna mantuvo firmes las fechas europeas de su esperada gira "The Celebration Tour". Esta gira, que la artista tuvo que posponer debido a una grave infección bacteriana que la llevó a ser hospitalizada, finalmente retomará su rumbo. El 14 de octubre marcará el inicio de esta etapa europea en Londres, donde Madonna ofrecerá el primero de los cuatro conciertos programados en la capital británica. La gira continuará en Bélgica, Dinamarca, Suecia, España, Portugal, Francia, Alemania, Italia y los Países Bajos durante el resto de 2023, tal como se informó en un comunicado oficial.

La situación hizo que Madonna tuviera que reorganizar en su mayoría las fechas de la etapa norteamericana de la gira. Esta fase arrancará el 13 de diciembre de 2023 en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York. A pesar de los contratiempos y desafíos, los fanáticos pueden esperar con entusiasmo el regreso de la icónica artista a los escenarios, brindando su característica energía y presencia en una serie de espectáculos que prometen ser memorables.

JCCL