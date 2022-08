Madonna festejó su cumpleaños en Sicilia y lanzó disco para celebrar un récord único

“Siempre me gustó hacer algo especial y único para mi cumpleaños”, dijo no hace mucho Madonna en un reportaje en Estados Unidos. “Por ejemplo, viaja a un lugar donde nunca estuve estado antes y crear una experiencia mágica, no solamente para mí y mis hijos, sino también para mis amigos”. En ese entonces, hace menos de un mes, ella dijo que aún no había decidido donde pero sí que la decisión era entre dos lugares que, por supuesto, no diría por razones obvias: no quería que la sigan fotógrafos ni que fans se instalen en el mismo hotel o en los alrededores.

Como ya alguna vez lo hizo, Madonna eligió Italia para celebrar sus 64 años; específicamente Sicilia. Y ella manejó por redes sociales las imágenes del festejo. Aún con el retoque digital de las mismas, esa impronta de innata irreverencia que, entre otras cosas, hizo de Madonna un ícono mundial desde hace más de cuatro décadas, queda en primer plano. Una impronta que deja de lado –no el retoque por cierto– cuando posa con todos y con algunos de sus seis hijas e hijos. Y ese gesto maternal la pone en otro plano, uno más terrenal, lejos del trono de la reina pop atemporal.

El secreto. Este cumpleaños, con diferencia de menos de 48 horas, coincidió con el lanzamiento de Finally Enough Love: 50 Number Ones, que incluye cincuenta canciones remixadas de la historia musical de Madonna. Pero la elección de ese número redondo no fue aleatoria, sino que fue para “festejar” y dejar sentado un récord que solamente Madonna consiguió en la historia de la música: tiene cincuenta canciones remixadas que se ubicaron en el primer puesto del ranking Billboard.

Al cierre de esta edición, esos cincuenta temas subidos a Spotify sumaban reproducciones con el pasar de las horas. Los que menos tenían, habían superado las cincuentas mil; el resto por encima de los cien mil, y había dos que superaban las diez millones de reproducciones. ¿Esto fue una estrategia con miras a la búsqueda un público más joven para seguir marcando tendencia? Seguramente. Ella ha hecho de su propio marqueting un sello que no es indiferente a ningún artista que quiera analizar y tomar ejemplos de como conseguir que la palabra vigencia se asocie a un nombre y una carrera.

Consultada sobre esto por la revista Paper, que en su reciente edición le dedicó la tapa y una extensa producción fotográfica, Madonna dice lograr ese acumulación de remixes en el primer pueso “no es algo consciente, ni premeditado; supongo que simplemente fue intuitivo”.

En ese artículo, que en realidad es un extenso reportaje telefónico hecho a ella junto a uno de sus productores musicales históricos, Nile Rodgers, éste dice algo que a lo “intuitivo” que menciona Madonna le suma otro condimento: la pasión que ella tiene. Y Rodgers lo explica así: “(Desde sus comienzos) ella era tan ambiciosa y dedicada al proceso de trabajo de grabación, que todos los días llegaba y me decía: ‘El tiempo es dinero y el dinero es mío’” (...) Además, la gente no piensa en ella como una compositora y puedo afirmar que sí lo es. Tiene un sentido natural e inmediato de lo que es un hit o una buena canción. Ella venía al estudio y me decía: ‘Nile, si no amás estas canciones, entonces no podés producir mi disco’. (...) Trabajé con cientos de artistas pero a Madonna no había nada que pudiera pedirle que ella no estuviera dispuesta a intentar. No teníamos autotune en esos días. Yo quería que ella fuera genial y ella quería serlo.”

De hermano a abuelo. Otro de los que hace muy poco habló de Madonna estuvo presente en la “Noche Siciliana” que montó ella para sus 64 años. Guy Oseary, su manager incluso se dejó fotografiar con ella y algunas invitadas. Oseary maneja a U2, Red Hot Chilli Peppers, es socio Ashton Kutcher en inversiones digitales, y por muchas de esas razones solo deja el bajo perfil si camina alguna alfombra roja. Pero lo suyo es el bajo perfil.

“Madonna me guió en mis comienzos, y al ella trabajar dudo, me empujó a hacer lo mismo. Yo no sabía nada de la industria musical y recuerdo que me tomó de la mano y me dijo : ‘Dejame que te muestre cómo es esto’. En ese momento teníamos una relación muy de hermano-hermana; y con los años me convertí en ese padre al que te querés rebelar, y ahora soy como el abuelo. Me ve y me dice: ‘¡Sos tan jodidamente aburrido que no todavía no sé porque te tengo tan cerca de mi vida.