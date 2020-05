La verdadera historia detrás de "El anillo del Capitán Beto", la mítica canción de Spinetta

Hay mitos urbanos que atraviesan generaciones y quedan instalados como una verdad absoluta salvo que los protagonistas de esa historia imaginaria den testimonio y todo lo que en principio se creía como cierto termina derrumbándose en un instante.

Desde que Luis Alberto Spinetta creó su famosa canción "El anillo del Capitán Beto" allá por 1972 y que abría el disco El jardín de los presentes, el tercer y último disco de Invisible, se tejieron las más disparatadas fábulas en torno de quién era el famoso Beto de la canción.

El Flaco jamás dio una pista para saber la identidad del personaje del tema que fue incluido entre las 100 mejores de la historia del rock argentino, por la revista Rolling Stone y que tambièn la nominó entre los "15 mejores mitos del rock nacional".

En 1976, Spinetta hablaba para el suplemento Mordisco de la revista Expreso Imaginario sobre "El Capitán Beto": "Para mí El anillo del capitán Beto es una historia con una gran carga folklórica. Un tipo se larga al espacio con una nave que se hace construir en Haedo. Comienza el viaje y durante 15 años recorre el espacio. Es entonces cuando deposita su fe en un anillo que por sus poderes lo protegerá de todo. Pero Beto se equivoca pues su anillo lo protege de todo menos de la tristeza. Es en ese momento que Beto decide volver a su infancia.", decía el Flaco pero de la identidad de Beto, nada.

Hasta que hace muy pocos dìas el bajista de Invisible, Carlos Machi Ruffino, inspirado por otro video de otro histórico del rock nacional Héctor Starc que habló sobre la emblemática Gibson SG de Pappo, también subió su propio video para contar quién era en realidad el famoso Beto de la canción.

"El nombre se me ocurrió a mí y por supuesto yo sé quién es Beto. Cuando buscábamos nombre para el tema, Luis decía, 'el Capitán, qué...¿qué puede ser?', y yo dije Capitán Beto, y le encantó la idea", cuenta Machi.



Los mitos que se fueron construyendo alrededor del nombre del Capitán terminaron alimentado la teoría que la canción se refería al Beto Alonso, por el fanatismo de Luis Alberto Spinetta por los Millonarios y porque en la letra hay un fragmento que dice:"Ahí va el Capitán Beto por el espacio, la foto de Carlitos sobre el comando y un banderín de River Plate y la triste estampita de un santo". Las teorìas más disparatadas también involucraron a Juan Alberto Badìa como otro de los posibles candidatos. Pero nada de eso es cierto.

"No tenía que ver con ninguno de los dos. Beto era un chico que era amigo mío, vivíamos casa por medio en la calle Paraguay, en Palermo. Era hijo único, éramos muy amigos", dijo. "Desgraciadamente, sufrió un accidente, golpeó la cabeza en una pileta de natación y murió. Recuerdo el sepelio, en Paraguay, entre Gurruchaga y Serrano, todo el barrio en la calle", cuenta Ruffino en el video subido a sus redes sociales.



Por último el bajista agregó: "Y aprovecho la oportunidad para aclarar el tema y por supuesto Spinetta nunca dijo cómo había sido la historia. No tengo por qué ocultarla ni me agrego ningún tipo de mèrito. Simplemente elegí el nombre y Beto era mi amigo".