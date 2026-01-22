Las cinco recomendaciones culturales del verano: cine bajo las estrellas, teatro y un homenaje a Spinetta gratuito

Spinetta infinito en el Recoleta

Este viernes 23 a las 19.30 en la Terraza del Centro Cultural Recoleta (Junín 1930, CABA) se presenta Spinetta infinito donde diversos artistas de la escena local se unen para celebrar la obra de Luis Alberto Spinetta recreando sus canciones en vivo con un grupo estable y cantantes rotativos. Ellos son Marina Wil, Julián Baglietto, Luna Sujatovich, MOAH, Juan Mehler, León Peirone, Fermín Merlo, Elaion y Lautaro Moreno.

Cine al aire libre: El Egipto de Hollywood

El Museo Nacional de Bellas Artes presenta, del 23 al 25 de enero, un ciclo de cine a cielo abierto que proyectará con entrada libre y gratuita dos películas clásicas inspiradas en Egipto: La Momia (1932) y Cleopatra (1934).

La propuesta acompaña la muestra antológica “Ciencia y fantasía. Egiptología y egiptofilia en la Argentina”, que refleja el interés histórico y artístico que esta civilización despertó en la cultura de nuestro país y del mundo. La exhibición presenta más de 180 piezas egipcias de colecciones argentinas y puede visitarse hasta el 1.° de marzo en el Pabellón de exposiciones temporarias del Museo.

“El Egipto milenario –afirma el curador de cine del Bellas Artes, Leonardo D’Espósito– fue revisitado por Hollywood muchas veces, más allá del rigor histórico, con personajes clave e inolvidables que llenaron imaginaciones varias por décadas. Presentamos aquí dos clásicos absolutos que muestran dos caras de la mirada sobre aquel horizonte de pirámides, templos y misterios: el clásico de terror La Momia, de Karl Freund; y la versión fastuosa de Cleopatra de Cecil B. DeMille. No busque exactitud, busque sueños: los va a encontrar en cantidades”.

Las películas:

La momia

EE.UU., 1932

Dirección: Karl Freund

Duración: 73 minutosFunción: Sábado 24 de enero, a las 21.

Cleopatra

EE.UU., 1934

Dirección: Cecil B. DeMille

Duración: 100 minutosFunciones: Viernes 23 y domingo 25 de enero, a las 21.

“El grito de los cuerpos” en el MACBA

“El grito de los cuerpos” en el MACBA (Avenida San Juan 328, CABA) reúne fotografías y videoinstalaciones de nueve mujeres artistas de diferentes generaciones, cuyas obras transgreden y sacuden el discurso establecido desde una mirada política: Ana Mendieta, Marie Louise Alemann, Liliana Maresca, Graciela Sacco, Natacha Voliakovsky, Lucila Mayol, Nicola Costantino, Ailen Vieytes de Simone, Orlan y Pilar Albarracín.



Entradas

General: $8.000 / Estudiantes, docentes y jubilados acreditados: $4.000

Niños de 6 a 12 años: $4.000

Menores de 6 años: sin cargo

Miércoles: general: $4.000 / Estudiantes, docentes y jubilados acreditados: sin cargo.

Menores de 12 años: sin cargo.

Personas con discapacidad: sin cargo.

Fines de semana: menores de 12 años: sin cargo.

“Derecho de piso” de Ana Schimelman & Ian Shifres en el Metropolitan

"Derecho de piso" de Ian Shifres y Ana Schimelman, galardonada con 7 Premios Hugo y varias nominaciones recientes en el circuito independiente llega al epicentro de la calle Corrientes, con funciones los miércoles de enero y febrero a las 20.15 en el Teatro Metropolitan (Av. Corrientes 1343, CABA).

Interpretada por Victoria Baldomir, Gerardo Chendo, Vero Gerez, Nicolás Martín, Guadalupe Otheguy, la obra recorre el proceso de montaje de un espectáculo teatral, tomando como protagonista a Brenda, su asistente, el nombre que nadie recuerda y todos necesitan. Las horribles verdades de un elenco quedan a la luz cuando su integrante más invisible alza la voz. ¿Cuánto debe soportar Brenda, que bien podría ser cualquiera, por alcanzar su sueño?

"El espectador se encontrará con una obra de teatro musical de autoría nacional, tanto desde la dramaturgia como desde la composición musical. Es una historia narrada en nuestro territorio, con nuestras problemáticas y pasiones, pero que al mismo tiempo respeta la estructura clásica del género musical", amplía Shifres codirector y coautor de la pieza.

“Nunca la veré, y ni siquiera quiero que me hables de ello, nunca”: la reacción de David Lynch sobre “Dune”



Funciones: miércoles de enero y febrero a las 20.15. Localidades $34.000 y $32.000 disponibles en PLATEANET .

Febrero en Arthaus

Cine en la Terraza, en Arthaus (jueves, viernes y sábado a las 20 en Bartolomé Mitre 434). En febrero, los viernes y sábados se podrá ver el ciclo Espías y Detectives, con las dos partes de La Flor, dirigida por Mariano Llinás. Cuatro mujeres espías, caídas en desgracia, son enviadas en misión al sur del mundo. Lo que ellas todavía no saben es que, al mismo tiempo, también han sido enviadas cuatro asesinas para ejecutarlas. Se podrá ver los días 6,7,13, 14, 27 y 28 de febrero.



Se estrena Un futuro brillante, el viernes 20, dirigida por Lucía Garibaldi y mejor película en la sección Viewpoint del Festival de Tribeca y una función especial el sábado 21 de” ¡FUCK YOU! EL ÚLTIMO SHOW” que registra la presentación del último disco de Sumo en el mítico Estadio Obras, dos meses antes de la muerte de Luca Prodan.

Todos los jueves son de CALIGARI AUTORES, un espacio dedicado al cine de autor contemporáneo. Se proyectarán dos películas Tales of the Wounded Land (Líbano) dirigida por Abbas Fahdel, obtuvo el reconocimiento a Mejor Dirección en el Festival de Locarno, 5 y 19 de febrero. También Paul (Canadá) dirigida por Denis Côté que fue reconocida en la Berlinale. Se proyectarán el 12 y 26 de febrero.



El novedoso ciclo de cine en Arthaus, se caracteriza por su programación y el sitio elegido para exhibir los filmes: una terraza en las alturas que mira a las cúpulas de la ciudad.