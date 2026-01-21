“Nunca la veré, y ni siquiera quiero que me hables de ello, nunca”: la reacción de David Lynch sobre “Dune”

Este 2026 será el año en que llegue la esperada tercera parte de Dune, dirigida por Denis Villeneuve, basada en la saga que lleva el mismo nombre escrita por Frank Herbert. La propuesta literaria sedujo a varios productores de la industria cinematográfica, pero el último intento fue el único que logró convertirse en un éxito de ciencia ficción distópica.

Previamente, la historia había sido llevada al cine por David Lynch en 1984, un director cuyas realizaciones distaban del mundo de las hiperproducciones y de la ciencia ficción; sin embargo, cuando conoció la historia se entusiasmó con hacerla. El resultado para él fue desastroso y hasta el último día de su vida sostuvo que era la peor película de su autoría. Al momento de estrenarse la versión del director Denis Villeneuve en 2021, un periodista le preguntó a Lynch si le causaba curiosidad verla. “Nunca la veré, y ni siquiera quiero que me hables de ello, nunca”, fue su respuesta que no dejó margen a la duda.

Hubo otro traspié previo con esta historia. El director chileno Alejandro Jodorowsky había querido realizar la adaptación de Dune y en su proyecto quería incluir a personajes como Salvador Dalí, Mick Jagger y Orson Welles. Esta película nunca vio la luz, y en Jodorowsky's Dune (2013) de Frank Pavich se aborda este ambicioso fracaso, mostrando los storyboards y entrevistas con sus protagonistas.

En el caso de Lynch, el director venía de rechazar una oferta de George Lucas para dirigir Return of the Jedi. Pero la novela de Herbert lo atrapó y aceptó darle vida en un largometraje.

Su versión fue un fracaso personal y comercial, porque quedó a mitad de camino entre su visión estética y la de la productora. Aunque con el tiempo, la obra se revalorizó e incluye curiosidades como la actuación de Sting o la musicalización de Toto.

La Dune de Lynch y la de Villenueve

Ambas parten de la misma historia y, viendo las dos, lo hacen con bastante fidelidad, solo que los móviles de los protagonistas y las explicaciones difieren levemente. Estéticamente, cada una responde a la visión de su creador; la Dune de Lynch es una película de Lynch y la Dune de Villeneuve es una película de Villeneuve.

No es necesario verlas para saber que la más reciente tiene un desarrollo más extenso de construcción de personajes, ya que una dura alrededor de tres horas y la más nueva son tres entregas de casi tres horas.



Mientras que los Harkonnen de Lynch son más escatológicos y surrealistas, al estilo de Cabeza Borradora, y se permite coquetear con el homoerotismo y la brutalidad, los “malos” de Villeneuve son más fríos, implacables, son capaces de matar a su propia madre.

La de 2021 comienza similar a la de 1984, pero todo es más pulcro, más épico. De todos modos, da la sensación de que Villeneuve tomó respetuosamente la estética de Lynch, incluso mantuvo el azul de los ojos hiper artificial de los Bremen. Los trajes para sobrevivir en el desierto son iguales, pero en la explicación del funcionamiento como refrigerante y como reciclador de agua, el canadiense deja afuera la orina y heces, a diferencia de Lynch.

Como toda película de este estilo, con extensa duración, Villeneuve incluye más combate, hay menos misticismo y más diálogos y explicaciones sociales y más romance y triángulos amorosos. Es una creación más “hollywoodense”.

Mientras que David Lynch, con las limitaciones que tuvo, logró incluir detalles de su universo estético entre tiernos y horrorosos como un perrito que viaja con el conde Atreides o un gato blanquísimo atrapado a una rata, usado como elemento de tortura.

Una obra a medida de Villeneuve

Si no existiera ninguna de las dos y flotara la posibilidad de adaptar Dune, el indicado más obvio para hacerlo sería el canadiense que trabaja usualmente con la ciencia ficción. Fue nominado a un premio Óscar en la categoría de mejor dirección por su película La llegada (2016) que es una adaptación de la novela corta Story of your Life de Ted Chiang.

Villeneuve fue escogido para dirigir la secuela de Blade Runner (1982) de Ridley Scott, titulada Blade Runner 2049 y su estreno oficial fue el 6 de octubre de 2017. La película fue nominada a cinco premios Óscar y ganó dos de ellos, en las categorías de mejor fotografía (Roger Deakins) y mejores efectos visuales.

Este año estrenará la tercera parte de Dune mientras trabaja en una nueva entrega de James Bond. Lo de Villeneuve es correcto, preciso; lo de Lynch es único en su especie.

