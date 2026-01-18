Un experiodista que es cineasta podría sumar un segundo Oscar consecutivo para el cine de Brasil

El cine no es una competencia, pero los festivales premian y ponen en circulación la idea de que una obra puede ser mejor que otra. La arbitrariedad de jurados chicos como Cannes o Venecia, o las tendencias de jurados grandes como la Academia de los Oscar tienen gran influencia en las primeras planas, pero todo está sujeto a la decisión de unos pocos.

Lo que no responde a subjetividades es la realidad industrial cinematográfica de los países que producen cine. Y a la luz de las premiaciones, el presente de Brasil es consagratorio. Todavía resuena la victoria del Oscar a mejor film extranjero de Aún estoy aquí, de Walter Selles, y ya hay otra película brasileña que se impuso como una obra destacada: El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho. Hace unos días, en los Golden Globes ganó como mejor película extranjera, y su protagonista, Walter Moura, como mejor actor dramático. Pero antes de este reconocimiento en Hollywood, en Cannes El agente secreto se llevó los premios a mejor actor, para Moura, y Mendonça Filho ganó la palma a mejor director.

Festivales. El director no es un novato. Su primer largometraje, El sonido alrededor, fue descripto por Caetano Veloso en su columna en O’Globo como “una de las recientes mejores películas del mundo”. Su segundo largometraje, Aquarius –protagonizado por Sonia Braga– compitió en Cannes 2016 por la Palma de Oro; pero fue su tercera película, Bacurau, un neowestern con componentes de ciencia ficción, fantasía y gore, la que catapultó su prestigio: se llevó el Gran Premio del Jurado en Cannes, además de girar por el mundo con su registro crítico de la brutalidad de la que es capaz la humanidad.

Orgullo de Brasil. Nacido en Recife en 1968, Kleber Mendonça Filho es un autor particular: viene del periodismo y de la crítica. Fue programador y fue jefe del departamento de cine de la Fundación Joaquim Nabuco, en Recife. También escribió para el Jornal do Commercio, para CinemaScópio, las revistas Continente y Cinética , así como para el periódico Folha de São Paulo. Está casado con la productora y politóloga Emilie Lesclaux, que produjo varias de sus películas, y en 2021 se afilió al Partido de los Trabajadores de Brasil.

Al conocerse el reconocimiento de El agente secreto a mejor película extranjera en los Golden Globe, Lula da Silva escribió en extenso en X: “Janja y yo estamos muy felices por la victoria de El agente secreto en la categoría de mejor película en lengua no inglesa en los Globos de Oro. Viva el cine brasileño, que sigue siendo motivo de orgullo en los principales escenarios del mundo. Este premio corona el potente trabajo de nuestro querido director Kleber Mendonça Filho y su extraordinario reparto. Viva Wagner Moura, la increíble Tânia Maria, Alice Carvalho, Maria Fernanda Cândido, Hermilia Guedes, Gabriel Leone, Carlos Francisco y todo el equipo que ha escrito otro hermoso capítulo en la historia del cine brasileño con este premio. El agente secreto es una película esencial para no olvidar la violencia de la dictadura brasileña y la resiliencia del pueblo brasileño”.

Respaldo. Semejante reconocimiento, enfático respecto del valor del cine para dar cuenta de procesos históricos, habla del compromiso del gobierno brasileño con la cultura. Cabe destacar que El agente secreto obtuvo casi 1,4 millones de dólares (7,5 millones de reales) de un fondo que gestiona por la Agencia Nacional del Cine, el Incca de Brasil.

En ese contexto, es imaginable el crecimiento de un director de la talla de Mendonça Filho. Su transición del periodismo, la crítica y la curaduría a la dirección cinematográfica se dio en un marco de inversión relativamente sostenida. De la década del 90 en adelante, pasó de la experimentación con videos de ficción, registro documental o videoclips a volcarse, ya en los años 2000, a realizar cortometrajes en película digital y 35 milímetros, que le valieron un nombre dentro del circuito internacional, como Nueva York, Copenhague y Cannes.

Lista corta. El próximo jueves 22 de enero se conocerá si El agente secreto estará en el lista de las nominaciones a los Oscar 2026 que ese día anunciará la Academia de Cine de Hollywood. Y además si, como sucedió en los recientes Golden Globe, competirá en las categorías a mejor película y a mejor película extranjera.

Por el recorrido que tuvo el film de Kleber Mendonça Filho se sabe que está en la “lista corta” de los Oscar que se entregarán en marzo próximo. Y completan dicho listado Belén, dirigida por Dolores Fonzi; la ya premiada en Cannes Fue solo un accidente, rodada de forma clandestina por el director iraní Jafar Panahi; Valor sentimental, protagonizada por Stellan Skarsgard; la española Sirat. Trance en el desierto; de Alemania, Sound of falling, de la India, Homebound; de Irak, The President’s Cake; de Japón, Kokuho; de Jordania, Lo que queda de ti; de territorio palestino, Palestine 36; de Corea del Sur, No other choice; de Suiza, Late Shift; de Taiwán, Left-Handed Girl, y de Túnez, La voz de Hind Rajab.