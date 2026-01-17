Julio Iglesias contrató a los abogados que defendieron a la examante de Juan Carlos I

Las denuncias a Julio Iglesias por agresión sexual estremecieron al mundo del espectáculo, a la vez que alertaron sobre el comportamiento con las mujeres del insigne intérprete de la canción. Las denuncias presentadas el 5 de enero están en una fase preprocesal y la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España empezó la investigación.

El martes último, los medios ElDiario.es y Univisión llevaron a cabo una investigación de tres años y pudieron entrevistar a quince extrabajadores de Julio Iglesias. Entre ellos, sobresalen los nombres de Rebeca y Laura, denunciantes que optaron por asumir nombres ficticios para conservar el anonimato. Se refieren a ellas mismas como una antigua empleada de servicio doméstico y fisioterapeuta que cuando sucedieron los hechos que ellas relataron, tenían 22 y 28 años.

Cargos posibles. La organización internacional Women’s Link Worldwide asumió la acción legal de las dos denunciantes, que pusieron en conocimiento del Ministerio Público de España los hechos que, según, se informó, “podrían constituir un delito de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre”, “delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual”, y además contra los derechos de las trabajadoras. Las agresiones denunciadas habrían ocurrido entre enero y octubre de 2021 en propiedades de Iglesias en República Dominicana y en Bahamas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Por su lado, en la investigación de ElDiario.es y Univisión, las denunciantes exponen que Julio Iglesias las habría agredido y acosado sexualmente, habría revisado regularmente sus celulares, les habría exigido jornadas laborales de hasta 16 horas al día, sin días de descanso y sin contrato. Además, les habría prohibido salir de la casa donde trabajaban bajo el argumento del temor a un posible contagio, debido a que en esa época seguía vigente la pandemia de covid-19.

Habló Julio. “Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza”, escribió ayer Julio Iglesias en Instagram. Esa fue su primera reacción desde que el escándalo estalló el martes. “Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. “Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave”, agregó.

Ayer viernes, además de esas declaraciones, Julio Iglesias confirmó que para su defensa contrató a un estudio de abogados de un exmagistrado español –José Antonio Choclán–, que fue representante legal de famosos como el futbolista Cristiano Ronaldo, o la que fue “amiga entrañable” del exrey Juan Carlos, Corinna Larsen.

Grieta. El caso que está en la fase inicial de investigación fue tomado por personajes de la política española en un contexto de grieta similar al de Argentina. Por un lado, derechistas como Isabel Díaz Ayuso –quien hace unos días estuvo en Argentina– ya dieron el veredicto de inocencia a Julio Iglesias y culpan al oficialismo español de usar la denuncia para tapar cuestiones de gestión gubernamental. Por el otro, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes que Julio Iglesias recibió del Estado español podría retirársele en caso de que se compruebe que las acusaciones son verdaderas.

La imagen pública del cantante no es cualquier imagen: Julio Iglesias tiene el Récord Guiness por ser el cantante en español que más álbumes vendió: trescientos millones de discos vendidos, repartidos en ochenta álbumes en catorce idiomas y dos mil seiscientos discos de oro y platino certificados. Es, literalmente, el número uno de la música iberoamericana.

Julio Iglesias, quien llegó a formar parte de la primera del Real Madrid a fines de los años sesenta, y que durante un accidente que interrumpió su carrera como atleta empezó a tocar la guitarra, atraviesa un inesperado presente donde su nombre ocupa las secciones policiales.