Por X y Grok, Elon Musk tiene demandas hasta de una ex

Varios países anunciaron que tomarán medidas drásticas para evitar que Grok, el chatbot de inteligencia artificial de la plataforma X, propiedad de Elon Musk, habilite la creación de contenido sexual a partir de fotos de los propios usuarios. Lo que se pide a xAI, la empresa desarrolladora de Grok, que modifique el chatbot después de que lo utilizara para generar una avalancha de fotos obscenas de mujeres y menores.

Ante esto, el miércoles 14 de enero X anunció que “bloqueará geográficamente la opción” para crear imágenes de personas en “bikini, ropa interior y atuendos similares” en los países en los que esté prohibido; y sumó que solo estará habilitado para usuarios pagos de X.

Deepfakes. Dicho anuncio llegó después de que la fiscalía de California iniciara una investigación sobre xAI, la empresa de IA de Musk, por “facilitar la producción a gran escala de montajes íntimos no consentidos (deepfakes), utilizados para acosar a mujeres y niñas en internet, principalmente vía la red social X”, indicó en un comunicado el fiscal general de Califronia, Rob Bonta.

En Inglaterra, uno de los países que, como Francia, seguían la evolución de esta situación, el primer ministro británico, Keir Starmer, celebró que X “actúe para cumplir plenamente con la legislación británica. Y debe hacerse inmediatamente. Si necesitamos reforzar aún más las leyes existentes, estamos dispuestos a hacerlo”.

Ex de Musk. A horas de lo sucedido en la Justicia de California, Ashley St.Clair, una joven de 27 años, que tiene un hijo de menos de 2 años con Elon Musk, demandó a xAI, X y Grok porque, con el sistema mencionado, permitieron que se publiquen sin su consentimiento fotos propias de ella modificadas por Grok para que se la vea semidesnuda.

En la demanda St.Clair describe que “usuarios de X buscaron fotos viejas en las que está completamente vestida y con 14 años, y le pidieron a Grok que la desnudara y la pusiera en bikini. Grok lo hizo”. También afirmó que Grok generó una imagen que mostraba a St Clair, quien es judía, “con un bikini de tiras cubierto de esvásticas”, y otras fotos alteradas con su cuerpo con tatuajes que decían “la p...de Elon”, o donde ella se frotaba los pechos. Las respuesas de X/Grok fueron dos, según la ex de Musk: desmonetizar su cuenta X y generar muchísimas más imágenes suyas; y también, contrademandarla por haber presentado su reclamo en un juzgado de Nueva York y no en uno de Texas, donde tiene sede Grok.

Hijo en disputa. Mientras esta situación judicial con X y Grok está en su etapa incial, Ashley St.Clair y Elon Musk se enfrentan personalmente en otro juicio que el poderoso empresario le inició por la tenencia del menor que tienen en común cuando él leyó que Ashley está a favor de los derechos de las personas transgénero. Como es de público conocimiento, ese pensamiento es el que, según Musk, “mató a uno de sus (trece) hijos” porque alentó que el entonces joven cambiara de género. “Solicitaré la custodia total, dado que sus declaraciones insinúan que podría hacer la transición de un niño de un año”, posteó Musk.