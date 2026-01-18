El casamiento que enardece a los mileístas: Lali y Pedro Rosemblat

A este altura, Lali Espósito no es la única artista que está en el listado de los generadores de odio y acoso en redes sociales de los mileístas y libertarios. Sí es de las pocas –o la única– con la que Javier Milei tiene una obsesión y menciona cuando se refiere a artistas que participan o participaron en festivales musicales organizados por municipios y gobernaciones de la Argentina. De hecho, el Presidente lo volvió a hacer para justificar su presencia en el Festival de Villa María (Córdoba).

En los días previos a esto, Lali Espósito y Pedro Rosemblat, anunciaron la formalización de su relación con un posteo simple: “Nos casamos”. Cuando se trata de la cantante, ella no necesita escribir demasiado para enloquecer al algoritmo y provocar que los sitios webs de todos los medios –sobre todo argentinos– se llenen de artículos de Lali para aprovechar la ola. Con la boda por venir en una fecha que no se hizo pública, la historia de amor de Lali Espósito y Pedro Rosemblat fue revisitada porque el algoritmo parece adicta a la que quizá, “la pareja del año” que tendrá “la boda del año”.

Fandom. Mientras en redes se sumaban las felicitaciones de famosos de calibre diverso, también comenzó a circular en cuentas que, en su mayoría, carecían de foto humana creíble, y de pertenencia ideológica fácilmente detectable, posteos que criticaban que Lali Espósito se casara.

Como ella es la que genera engagement –y en algunos casos facturación a esas cuentas–, a Pedro Rosemblat se lo “liberó” de la toma de esa decisión de pareja.

A Lali Espósito se le reclamaba “coherencia” dado que había dicho en algún reportaje que nunca se casaría, que le iba el amor libre, que había experimentado sexualmente con mujeres, y demás. Es decir, que su “progresismo” era una pose marquetinera con el único fin de ganar dinero. Por supuesto, ni la cantante ni su novio Rosemblat respondieron. Sí, integrantes del más que numeroso fandom de Lali Espósito que tienen algunos integrantes de poderosa intensidad en redes.

Mientras tanto, la pareja sigue de vacaciones; salvo alguna que otra foto, volvieron a la tranquilidad de un verano que dejó a Punta del Este y Mar del Plata sin noticias frívolas que superen este anuncio, o la separación de Juliana Awada y Mauricio Macri.