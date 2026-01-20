Con Willem Dafoe, Lucía Puenzo y Lucía Garibaldi comienza el Festival de cine de José Ignacio en Uruguay

Comienza 16.ª edición de José Ignacio International Film Festival que se celebrará del 24 de enero al 1 de febrero de 2026 en José Ignacio, Uruguay. Este año, contará con la presencia de varias figuras destacadas como el actor estadounidense, Willem Dafoe, quien visitará José Ignacio para presentar la película en competencia The Souffleur, junto a su director Gastón Solnicki. La filmografía de Dafoe incluye títulos que han formado parte de la programación de JIIFF en ediciones anteriores, como Poor Things (Yorgos Lanthimos) y The Florida Project (Sean Baker).

Las películas de JIIFF fueron pensadas para ser vistas y vividas en tres locaciones de José Ignacio: la Bajada de los Pescadores, la Bodega Oceánica José Ignacio y Pavilion VIK. El acceso a todas las funciones es gratuito. Para las funciones programadas al aire libre en la Bajada de los Pescadores y en la Bodega Oceánica José Ignacio no se requiere reserva previa; se recomienda acercarse con abrigo y reposeras a partir de las 19 para disfrutar la previa del festival y la puesta del sol; las funciones al aire libre comenzarán a las 20:30. Las proyecciones programadas en Pavilion VIK sí requieren reserva previa y cada película se proyectará en dos horarios para garantizar el acceso a la mayor cantidad de público posible.

Pablo Mazzola (Director Working JIIFF; Programador), Fiona Pittaluga (Directora, Programadora); Mariana Rubio Pittaluga (Directora Comunicación, Programadora); Martín Cuinat (Productor General)

Otra de las figuras destacadas es el Director de Fotografía irlandés, Robbie Ryan, quien dará una MasterClass para directores de fotografía y estudiantes de Uruguay y la región. Ryan estuvo al frente de películas como Bird (Andrea Arnold), Poor Things y The Favourite (Yorgos Lanthimos), todas programadas en JIIFF. Además, Poor Things (2023) y The Favourite (2018) le valieron nominaciones al Premio Óscar. Entre sus proyectos más recientes se destaca Bugonia (2025), nuevamente junto a Lanthimos y protagonizada por Emma Stone.

Del 28 de enero al 1 de febrero tendrá lugar el espacio de industria, Working JIIFF, durante el cual José Ignacio recibirá a más de 50 profesionales de la industria audiovisual internacional. Allí se entregarán los premios de JIIFF Lab, entre ellos el Premio Pfeffer del Sur, otorgado por los Main Benefactors de JIIFF, María y John Pfeffer, así como el Premio Musitelli y el Premio Colour, destinados a acompañar el desarrollo de proyectos en sus distintas etapas.

En paralelo a la programación de largometrajes, el festival recibe a la Competencia de Cortometrajes, la sección competitiva que busca descubrir los nuevos talentos del cine uruguayo. En la 16ta edición del festival, fueron seleccionadas siete realizaciones de 2025 y aún no estrenadas en Uruguay. El premio oficial consiste en un viaje al Festival de Cannes 2026 y lo otorga Fundación Diciembre, de los benefactors de JIIFF, Sandra Sakai y Ricardo Torres.

La película ganadora de la Competencia Oficial es elegida por los espectadores a través de su voto. Para votar, podrán acercarse al equipo de JIIFF disponible a la salida de cada función en Pavilion VIK o escanear el código QR disponible en la pantalla del festival.

Asimismo, durante la semana de JIIFF se llevará a cabo el taller de cine ¡Corte!, destinado a chicos y chicas de entre 8 y 18 años. En una semana y de la mano de expertos locales, los alumnos aprenderán todas las etapas del rodaje de un corto, incluido su estreno en la pantalla del festival.

