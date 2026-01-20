Willem Dafoe presenta en Argentina “The Soffleur” la película de Gastón Solnicki que protagonizó

Willem Dafoe llega a la sala del MALBA (Av. Pres. Figueroa Alcorta 3415) en una función especial el 31 de enero para presentar el último film del director argentino Gastón Solnicki, The Souffleur. La película se estrenará en el mismo museo durante el mes de febrero.
El largometraje cuenta la historia de Lucius que después de trabajar treinta años gestionando un icónico hotel en Viena, descubre que el edificio ha sido vendido a un desarrollador inmobiliario argentino que pretende demolerlo y rediseñarlo.
A partir de ese momento y con la ayuda de su hija y un puñado de empleados leales, iniciará una cruzada para aferrarse a la vida que ha construido. Lo que sigue es una historia de desvíos, espionaje y lucha paranoica por preservar un mundo que se desvanece, y el único hogar que ha conocido en su vida.
Elenco
Willem Dafoe como Lucius Glanz
Lilly Lindner como Lilly Glanz
Stéphanie Argerich como Tasiko
Gastón Solnicki como Facundo Ordoñez
Claus Philipp como Claus Kartak
Camille Clair como Nicolaia Yanco
FICHA TÉCNICA
Título: The Souffleur
Año: 2025
País(es): Austria/Argentina
Idioma: Inglés,Alemán, Italiano
Duración: 78 min
Gastón Solnicki nació en Buenos Aires en 1978, estudió fotografía en el prestigioso International Center of Photography (ICP) de Nueva York y luego se licenció en Cine y Bellas Artes en la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York (NYU).
Comenzó con cortos y documentales que ya mostraban su interés por la memoria familiar y los espacios en transición: el documental Süden (2008) y especialmente Papirosen (2011) —sobre su propia familia y el legado judío— lo posicionaron como una voz fresca en el cine independiente argentino. Sin embargo, fue a partir de la década de 2010 que su obra tomó un giro más internacional: se instaló en Viena y comenzó una notable trilogía vienesa que incluye Introduzione all’oscuro (2018), A Little Love Package (2022) y The Souffleur (2025). Sus películas exploran la transitoriedad, los hoteles como metáfora del paso del tiempo, la soledad contemporánea y los pequeños rituales de la vida diaria.
Su cine, a medio camino entre la ficción y el documental, ha sido reconocido en festivales de todo el mundo (BAFICI, Locarno, Venecia, Viennale, etc.) y representa una de las propuestas más originales y personales del cine argentino actual, con una sensibilidad que logra ser a la vez melancólica y luminosa.
RB/fl