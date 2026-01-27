Este finde Bravo y Opera Prima Rock se disputarán la atención del público con dos shows increíbles

Bravo

Bravo, la banda Glam Rock que marcó una época, se encuentra más vigente que nunca y ofrecerá un concierto con clásicos de siempre y un nuevo single el 31 de enero en Café Berlín (Av. San Martin 6656, CABA). Así una vez más se presenta en vivo para hacer viajar al público a aquellos inolvidables '90.

El 2025 fue un año de siembra para los Bravo, la banda icónica que supo marcar una época en el rock nacional. Después de mucho tiempo de darle forma a este nuevo capítulo en su historia, volvieron con la misma esencia de siempre y con una potencia renovada, siempre de la mano líder de Alex Einstein, fundador y tecladista del grupo.

En cada show realizado durante este año, se encontraron con la fidelidad de su público y con el apoyo de nuevas generaciones que aún no los habían visto en vivo. El broche final fue el show que realizaron el 12 de noviembre en Café Berlín, con entradas agotadas y la promesa de volver. Clásicos como Desierto sin amor, Sacrificio, Mientras dormías y Una larga historia de amor, sonaron junto a Mírame, que forma parte del nuevo repertorio.

Sangre, rock, pasión y una entrega total, enmarcaron una noche inolvidable que los Bravo esperan repetir en forma de loop de aquí en adelante. Ellos son: Jones en voz, Alex en teclados, Pol en guitarras, Nikk en bajo y Sebastián en batería. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Opera Prima Rock presenta Killer Queen



La música clásica del siglo XX, la de Queen, revivirá en una experiencia escénica única, un espectáculo apto para todo público se presentará en Origami (Av. Intendente Güiraldes 7350, CABA) en cinco únicas funciones los días 30 y 31 de enero, y 6,7,8 de febrero.Será una experiencia visual y musical que reinventa la obra de la legendaria banda británica. Combina sus grandes éxitos con una puesta sorprendente, estética, sofisticada y vibrante.

Con 15 artistas en escena, entre músicos, cantantes y bailarines, ofrecerá versiones potentes, emotivas y escenográficamente innovadoras del repertorio más emblemático de Queen, posicionando al espectáculo como uno de los estrenos más esperados de la temporada. El año en que la banda liderada por Freddie Mercury cumple 45 años de su paso por la Argentina, su música renace en un espectáculo de gran formato a cargo de Ópera Prima Rock, agrupación de larga trayectoria que durante más de 25 años ha presentado un “off the record” de la música de los británicos para hacer sonar en vivo lo que grababan en estudios. En este espectáculo conviven por momentos los clásicos de la banda con piezas icónicas de la obra de Mozart.

Con la dirección artística a cargo de Manuel Attwell, los espectadores verán dos universos que conviven en un mismo espectáculo. El show propone un viaje sensorial que transita por dos atmósferas estéticas totalmente opuestas y complementarias:

Un mundo de inspiración Luis XV, donde la música de Queen se fusiona con una ambientación de corte clásico, trajes majestuosos y una imaginería que reinterpreta el barroco desde una mirada teatral y contemporánea. Un universo Pop Warhol, estallado en color, dinamismo y energía visual, inspirado en la cultura pop y el arte moderno, donde los éxitos de Queen adquieren una fuerza renovada a través de imágenes vibrantes y un diseño escénico de alto impacto. Ambas propuestas se integran en una narrativa visual poderosa que transforma cada canción en una escena única.

Bajo la dirección musical de Nicolás Di Lorenzo, el espectáculo cuenta con la participación especial de figuras destacadas del teatro musical argentino. Germán Tripel, reconocido por su fuerza vocal y versatilidad artística, además de participar en el espectáculo estará como anfitrión recibiendo al público con entradas exclusivas (meet & greet), en una experiencia inmersiva durante la cual, junto al pianista y coleccionista Iván Petrachi, cantará y hará un recorrido por historias y memorabilia original de Queen.

También participarán como invitados la cantante de ópera Mónica Ferracani, una de las intérpretes más admiradas de la escena nacional y elenco estable del Teatro Colón; el joven músico Francisco Posse y la artista Kala Bidner, representante del pop urbano argentino. Además, esta producción celebra el regreso a la Argentina de Federico Di Lorenzo, voz líder de la formación original de Opera Prima Rock que, desde hace 20 años, desarrolla su carrera en México protagonizando musicales como Los Miserables, Bella y Bestia entre muchos otros y que vuelve al país para liderar este espectáculo.Todo el publico tendrá acceso en forma exclusiva en la Argentina a la primera exhibición de una selección de la colección privada de Petrachi sobre objetos de Queen, que durante el año recorrerá el mundo.

Cada función será exclusiva para 310 personas con la modalidad de con o sin cena, así como una acceso VIP (cena a cargo del chef Nahuel Pomponio, experiencia inmersiva con Germán Tripel, y el pianista y coleccionista Iván Petrachi, previo a que comience el espectáculo). Encontrá acá más info sobre las entradas.