Malvinas y el estallido de la mentira: Mora Monteleone estrena La Noche Dos Veces

¿Qué sucede cuando el destino de una vida se define en un momento que parece insignificante? ¿Cómo impacta el eco de una guerra en quienes se sienten ajenos a ella? Estas son algunas de las preguntas que Mora Monteleone intenta desentrañar en La Noche Dos Veces, su nueva obra que se estrena el 4 de febrero en Espacio Callejón (Humahuaca 3759, CABA). La trama sitúa al espectador en una casa de las afueras de Buenos Aires durante dos madrugadas de tormenta. La primera es en abril de 1982: tres jóvenes -Eloísa, Gabriel y Sergio- regresan de un festejo mientras el país entra en el conflicto bélico por Malvinas. La segunda es 10 años después, en 1992, cuando Eloísa recibe a su amiga Julia tras una década de silencio. En un juego de espejos y suspenso, ambas noches avanzan en simultáneo sobre el escenario, revelando que lo que se gestó en aquella confusión de 1982 fue una mentira que tardó todo ese tiempo en estallar.

La guerra como atmósfera de hecho ajeno

Para Monteleone, nacida en 1993, la elección de la época no fue una búsqueda histórica sino una necesidad dramática. "Me interesaba mucho la atmósfera de la guerra de Malvinas trabajada como se trabaja la posguerra en la literatura norteamericana", explica la directora en una entrevista exclusiva. Para ella, la Argentina no tuvo una posguerra social: mientras los soldados volvían ocultos en buques, la televisión ya hablaba del Mundial de fútbol o la lotería. "Esa relación de ajenidad me convocó. La sensación de que la guerra no es parte de nosotros fue una metáfora potente", señala. Aunque no vivió el conflicto, Mora conectó con los personajes desde su propia sensibilidad a los 20 y 30 años: "Había algo que me sirvió para hablar sobre temas que me interesaban generacionalmente. Me servía irme hasta allá para poder hablar de la mentira". Aquí la entrevista completa:



La puesta en escena huye de la literalidad de una casa para proponer un espacio laberíntico. La escenografía de Micaela Sleigh y la iluminación de Matías Sendón trabajan sobre la transparencia y el ocultamiento. "Se cruza lo íntimo con lo exterior de una forma confusa. No terminás de entender si la casa es amenazante o contenedora", describe Mora. Este dispositivo permite que el público sea testigo del "diario del lunes": presenciar el momento exacto en el pasado que definió el futuro de los personajes mientras ellos, en 1982, lo viven como algo trivial. El elenco, encabezado por Yanina Gruden y Nahuel Monasterio (con quien la directora vuelve a trabajar), junto a Martina Zalazar, Federico Pezet y Rosa Rivoira, sostiene esta tensión de thriller policial.

El abismo del pasado

La obra transita por dos climas marcados. La primera mitad juega con el límite entre lo festivo y el peligro inminente de la guerra, con una velocidad más jocosa. Sin embargo, en la segunda parte, la pieza se precipita hacia el abismo. "Me interesa ver las caras del público cuando identifican que todo se va a un lugar peor", confiesa Monteleone. Con un manejo milimétrico de la información para evitar el spoiler temprano, la directora logra que el espectador conduzca, junto a los personajes, este proceso de desocultamiento de una verdad que permaneció guardada bajo la lluvia durante 10 años.

La Noche Dos Veces tendrá funciones los miércoles de febrero y marzo a las 20.30. Encontrá acá más info sobre las entradas.