Juanchi Baleiron: “Quiero que todo lo que tiene que ver con la carrera artística explote y que esto dure para siempre”

El pasado 13 de enero, Los Pericos participaron de la primera edición del Cosquín Rock Brasil, que se llevó a cabo en Florianópolis, el próximo 15 de febrero, serán nuevamente parte del line-up del Cosquín Rock Córdoba y el 13 de marzo tocarán en la Sala del Museo del Carnaval de Montevideo. En abril, la banda formará parte del Baradero Rock, otro festival emblemático en el que han dejado su huella a lo largo de los años, y el 25 del mismo mes se presentarán en el Teatro San Carlos de Junín.

Además, el 2026 comienza con el lanzamiento de un nuevo álbum que se publicará en marzo y finaliza con la celebración de los 40 años de carrera. “Aprendí sobre la marcha muchas cosas, códigos, dinámicas; hay que ser paciente, no volverte loco, ni creértela demasiado, lo suficiente como para tener una autoestima alta y decir, ‘soy artista’”, sostuvo Juanchi Baleiron, cantante de la banda, en diálogo con Perfil.

Hasta el momento, Los Pericos ya anticiparon nuevo material de su próximo disco y se puede escuchar en plataformas “Inmortal” junto al artista mexicano Sabino, “Soledad” y “Amor Bonsai” junto al Plan de la Mariposa.

Cuando los músicos se juntaron allá por diciembre de 1986 y luego grabaron su primer disco, El ritual de la banana en 1987, tenían entre 18 y 19 años. Se tomaron el proyecto como una aventura; ninguno hubiera creído que el proyecto iba a ser el de todas sus vidas. “Empezamos jugando, como si fuera una banda de amigos, incluso en ese momento yo tenía otras bandas, en paralelo, como otros integrantes, donde hacíamos otros estilos de música que tenían más que ver con lo que pasaba en la escena musical mundial y local; un sonido apuntando a U2, The Police, Duran Duran, toda esa cosa que estaba de moda en los 80”, repasó el frontman de la banda.

Pero, contra cualquier pronóstico, prevaleció la propuesta de reggae. “Un estilo de reggae propio que no era el reggae jamaiquino”, aclaró el artista. “Empezamos con un par de idas y vueltas, un par de ups y downs, pero después, a partir de Big Yuyo, construimos una carrera mucho más sólida, encontramos la vuelta a reinventarnos, a crear cosas diferentes, no perder frescura, que es lo importante, y a partir de ahí sí se generó una identidad mucho más sólida que nos trae a los ya próximamente 40 años”.

“Al principio, a los 18 años, no éramos conscientes de que podía durar tanto y cuando tuvimos el primer éxito, fue pura fantasía, lo aprovechamos, nos divertimos mucho, pero después teníamos que pasar el momento en que se acaba la pólvora de la moda, porque fuimos moda”, recordó Baleirón.

“Somos un matrimonio múltiple”

Luego del alejamiento de Fernando “Bahiano” Hortal, el vocalista original de la banda, en 2004, Los Pericos lograron continuar y hasta la fecha no sufrieron otro cimbronazo similar. “Tenemos la suerte de ser personas compatibles, de entendernos, de crecer juntos, como digo siempre, individualmente como seres humanos y grupalmente como equipo, como familia, como matrimonio múltiple, y el motor siempre es querer superarte, hacer cosas mejores, lejos, siempre quieres llegar más lejos, una ambición sana, linda”, evaluó Baleirón.

“Quiero que todo lo que tiene que ver con la carrera artística explote, sea lindo; es una necesidad linda de querer que esto dure para siempre, que sea placentero, que nos conecte con la gente, con el público, y se te torna como un sano vicio”.

Nuevo disco de Los Pericos, Cosquín Rock y el festejo por los 40 años

A mediados de marzo, llega un nuevo material de Los Pericos que tendrá su sorpresa porque será un disco/objeto con el que harán varias activaciones. “Lo que haremos tiene que ver con lo que define al álbum —que todavía no podemos anticipar— y a lo inmortal, porque ya después de 40 años creo que ya somos una banda inmortal”.

Los Pericos en el Teatro Coliseo 19/04/2024

El proyecto incluye varias colaboraciones, además de El Plan de la mariposa y de Sabino, que están en las canciones que ya se lanzaron.

Respecto a su paso por el primer Cosquín en Brasil, todo “salió genial”. “Hicimos un set así bien efectivo, palo y palo, y estuvo buenísimo. Aparte, también la previa con los chicos, con Los Paranoicos, con la Vela, con Dillom. Todo fue muy gracioso y nos preparamos para el de Córdoba, que va a estar tremendo el próximo 15 de febrero”.

“Después nos vamos para Uruguay, le sigue el Baradero Rock, después hacemos Junín y tenemos algunas cosas más para el resto del año y para, a partir de diciembre, que es cuando cumplimos años efectivamente, empezaremos los festejos de los 40 que se van a prolongar y vamos a hacer diferentes cosas interesantes y lindas acorde a una banda con 40 años”, concluyó el músico.

