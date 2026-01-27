Luego del brutal asesinato de un hombre en una estación de servicio en Zárate, donde la víctima Leonel Martínez fue asesinado por la nueva pareja de su exesposa, Joana Loreley Casado, no tardaron en surgir hipótesis que apuntan contra la mujer y la acusan de tenderle una trampa para que su presunto novio, Alexis Lumbrera, lo matara.

La mujer, ahora señalada por el crimen ocurrido durante la noche del domingo en la ciudad bonaerense, tiene 31 años y es madre de tres hijos, todos en común con el hombre de 32 años asesinado. La relación entre ambos comenzó cuando ella tenía 14 años y rápidamente quedó embarazada de él.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Leonel y Loreley estuvieron casados durante ocho años, aunque la pareja había atravesado una ruptura hace ocho meses, momento en el que comenzaron los conflictos entre ellos. Desde su lugar, Alejandra Bordón, madre de Loreley, aseguró que su hija sufría maltrato y amenazas por parte de su expareja para volver a estar juntos.

"Un día la cruzó en la calle, le tiró el auto encima, la subió a la fuerza y con un arma le apuntó a la sien mientras hacía la ruleta rusa", relató la mujer ante consultas periodísticas, insistiendo en que "le decía que la iba a matar" e indicando que la víctima contaba con una restricción perimetral vigente.

Del lado contrario, la familia de la víctima asegura que el presunto asesino es el actual novio de Loreley, aunque desde el entorno de la mujer lo califiquen como "un amigo", e insisten en que ella lo mandó a matar. Asimismo, Marisa, madre de Leonel, también reclamó que su hijo recibía amenazas por parte de su expareja.

Crimen en Zárate: un hombre mató a balazos a la expareja de su novia en una estación de servicio

"Mi hijo la amaba y quería volver. Ella le tendió una trampa y llevó al tipo armado. Ella es tan culpable como el otro tipo, no voy a parar hasta verlos a los dos presos", sostuvo la madre de la víctima, quien explicó que su hijo habría engañado a su expareja y que "hacía todo por recuperarla", algo que ella habría utilizado para "usarlo como quería".

Hasta el momento, Alexis Lumbrera, de 24 años, es el principal acusado por el asesinato de Martínez. En concreto, la familia de la víctima insistió en que el joven es cercano a Loreley y la acusaron a ella de enviarlo para cometer el crimen ocurrido durante la noche del domingo en una estación de servicio.

Leonel Martínez fue asesinado el domingo por la noche en una estación de servicio en Zárate, lugar al que había ido a buscar a su hija, la cual regresaba de una actividad recreativa. En el lugar el hombre se encontró con Loreley y Lumbrera, con este último inició una discusión que escaló y terminó con el joven sacando un arma de fuego y disparando seis veces contra la expareja de la mujer.

Si bien un adolescente que presenció la escena intentó realizarle maniobras de RCP para reanimarlo, no tuvo éxito y el hombre murió de camino al hospital. El joven de 24 años se mantuvo prófugo durante 12 horas, fue detenido este lunes y posteriormente trasladado a la Comisaría 1ra, quedando a disposición de la UFI N°8 de la que se encarga la fiscal María Molinari.

AS. cp