Un hombre de 24 años asesinó a balazos a la expareja de su novia este domingo por la noche en la ciudad bonaerense de Zárate, en un hecho que conmocionó a la comunidad y que fue presenciado por varios niños, incluida la hija de la víctima. El crimen ocurrió pasadas las 21 horas en la estación de servicio ubicada en Lavalle y Teodoro Fels, según informaron fuentes policiales.

Ubicación de la Estación de Servicio donde ocurrió el crimen

La víctima fue identificada como Leonel Ezequiel Martínez (32), operario y vecino de Zárate, que llegó solo a la estación en un Honda Civic. Testigos relataron que la situación se tensó tras una discusión con el agresor, identificado en las primeras actuaciones como Alexis, quien tras el intercambio de palabras extrajo un arma y efectuó varios disparos antes de huir a pie por la ruta 6.

Crimen en Zárate: un hombre mató a balazos a la expareja de su novia en una estación de servicio.

El crimen ocurrió frente a un grupo de chicos que regresaban de una excursión, entre ellos la hija de la víctima, a quien habían ido a buscar tanto él como su madre. Familiares que estaban con Martínez intentaron reanimarlo en el lugar con maniobras de RCP, pero fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal Virgen del Carmen, donde se constató su fallecimiento.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Villa Crespo: un policía disparó 14 tiros sin ningún motivo e hirió a un vecino

El caso está bajo la instrucción de la UFI N.º 8 de Zárate-Campana, con intervención de la Comisaría 1.ª, la Sub DDI local y la Departamental de Seguridad. Secuestraron los vehículos involucrados en el crimen, y la causa se encuentra en etapa de recogida de evidencia y testimonios para localizar al sospechoso, que continúa prófugo

Un argentino fue asesinado a tiros en un boliche de Tulum

La presencia de cámaras de seguridad en la zona permitió confirmar datos sobre la llegada de las partes al lugar, y la investigación profundiza si existían antecedentes de conflicto entre el agresor y la víctima.

TO/fl