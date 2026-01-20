Se viralizó el video del policía que disparó 14 veces en Villa Crespo e hirió a un vecino

Un cabo de la Policía Federal descendió de su vehículo, un Volkswagen negro, en el barrio porteño de Villa Crespo y realizó 14 disparos sin ninguna razón, hiriendo a un vecino. En una grabación que se volvió viral en las redes sociales durante las últimas horas puede verse al hombre vestido con ropa oscura correr de manera desorbitada, esconderse detrás de un auto y seguir gatillando, aunque su arma ya estaba completamente descargada.

El episodio ocurrió este martes 20 de enero, a la madrugada, en el cruce de las calles Fitz Roy y Muñecas. Al lugar acudió personal de la Comisaria Vecinal 15B, perteneciente a la Policía de la Ciudad, tras ser advertidos de lo ocurrido.

Al llegar al sitio del tiroteo, los agentes encontraron a Cristian Brítez, de 34 años, que había bajado de su auto y disparado con su arma, hiriendo a un transeúnte en una pierna. El oficial fue reducido y arrestado, y su víctima trasladada, sin riesgo de vida, en una ambulancia del SAME al hospital Durand. En el lugar de los hechos pudo secuestrarse una pistola 9 milímetros perteneciente al agente.

Al detenido se le realizó un dermotest —que, en el momento de ocurridos los hechos, se encontraba de civil, pero cumple funciones en la Comisaría de Belgrano Sur— cuyo resultado fue positivo, pero no se le realizó el test de alcoholemia, según revelaron las fuentes consultadas a la agencia Noticias Argentinas (NA).

La Unidad de Flagrancia Norte se hizo cargo del caso, disponiendo el arresto inmediato de Brítez.

El testigo que incriminó a Cristian Brítez

Un vecino llamado Maximiliano, compañero de trabajo de la persona herida, contó lo que vivió este martes: de acuerdo a su testimonio, bajó del colectivo y se dirigía hacia su puesto laboral en una fábrica gastronómica del barrio cuando Brítez, sin ningún motivo, lo amenazó "y me dijo si quería morir, mientras gatillaba. Me gatilló como cuatro o cinco veces. Me salvé porque no tenía más balas, tuve un Dios aparte”, declaró.

El arma que usó el oficial en Villa Devoto

De acuerdo a Maximiliano, el oficial de la Policía Federal siguió persiguiéndolo y gatillándole, a pesar de tener el cargador de su arma vacío: “Me seguía buscando, yo atiné a correr y me metí atrás de un coche”, describió. Poco minutos después, llegaron los agentes que lograron desarmar y arrestar al agresor.

