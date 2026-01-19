Lo atropellaron, balearon y se equivocaron de blanco: el brutal ataque que dejó a un joven al borde de la muerte en Córdoba

Un joven permanece en estado crítico desde hace más de diez días luego de haber sido atropellado y atacado a tiros por “error” en la provincia de Córdoba, en un violento episodio que la Justicia investiga como un ajuste de cuentas fallido. Por el hecho hay un detenido, imputado por homicidio calificado en grado de tentativa.

La víctima fue identificada como Paolo de la Fuente, quien la noche del 7 de enero regresaba de jugar al fútbol en el barrio Fénix, en la ciudad de Río Cuarto, cuando fue sorprendido por un automóvil Volkswagen Vento que lo embistió de manera deliberada y lo arrastró varios metros por la calzada.

Según la investigación, el conductor del vehículo descendió del auto y disparó al menos 15 veces contra la pierna de la víctima, que ya se encontraba tendida en el suelo e indefensa. Paolo fue trasladado de urgencia al Hospital San Antonio de Padua, donde permanece internado en coma inducido y en estado grave. Como consecuencia de las heridas, los médicos debieron amputarle una de sus piernas para intentar salvarle la vida.

La hipótesis: un ajuste de cuentas equivocado

La causa estuvo inicialmente a cargo del fiscal Pablo Jávega, hasta el inicio del receso judicial el pasado 15 de enero. Durante la feria, el expediente quedó en manos de la Unidad Fiscal de Río Cuarto y, una vez finalizada, será asumido de manera definitiva por el fiscal Javier Di Santo.

Fuentes judiciales confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que, tras varios días de investigación, se logró detener a un sospechoso de 26 años, quien ya fue indagado. De acuerdo con los elementos reunidos, el acusado se habría confundido de persona. Pese al cambio de fiscal, el imputado continúa detenido y acusado de homicidio calificado en grado de tentativa.

Mientras Paolo lucha por su vida, su familia, amigos y vecinos convocaron a una marcha para este miércoles 21 de enero a las 20.00, frente a la Municipalidad de Río Cuarto, para reclamar justicia y visibilizar el caso.

El joven sobrevivió al ataque, pero las secuelas físicas y el estado crítico en el que permanece internado convierten el episodio en uno de los hechos de violencia más impactantes registrados en la ciudad en lo que va del año.

