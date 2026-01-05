Córdoba cerró el 2025 con el nivel más bajo de homicidios del siglo

El Ministerio de Seguridad de Córdoba informó que "el año 2025 finalizó con un total de 90 homicidios dolosos registrados en la provincia, lo que supone una tasa de 2,28 homicidios cada cien mil habitantes".

Homicidios en Córdoba

"En la serie histórica, se trata de la tasa de homicidios mas baja de los últimos 25 años. Con respecto al año 2024, en el último año los homicidios se redujeron un 23% (90 en 2025 vs. 117 en el año 2024)", precisó un comunicado oficial.



"La variación interanual 2025 vs. 2024 (-23%) está explicada principalmente por una reducción de los homicidios en contexto de ajuste de cuentas ( -73%), ocasión de robo ( - 67%), y por femicidio ( - 53%). A pesar de la reducción global, se incrementaron los homicidios en contexto de violencia urbana (+ 42%) y violencia familiar (+ 9%). El perfil de los fallecidos, principalmente varones jóvenes y jóvenes adultos", detalló el documento.

"No es fruto de la casualidad"

"No es fruto de la casualidad y refleja un esfuerzo denodado por combatir hechos de violencia extrema que muchas veces resultan en muertes por dolo. De hecho, los números reflejan una disminución de los hechos que nosotros denominamos prevenibles (homicidios en ocasión de robo y ajuste entre bandas) y un incremento de casos que tienen que ver con un clima de época signado por un fuerte deterioro del tejido social (violencia urbana y familiar)", explicó el ministro Juan Pablo Quinteros.



"En este sentido fueron claves la aplicación del Plan 90/10 con el Ministerio de Seguridad Nacional, el aumento generalizado de operativos preventivos en calle, la construcción de mapas de calor con estadísticas de delitos, heridos y homicidios, un fuerte seguimiento de bandas por parte del área de Investigaciones Criminales, la unificación de los distritos judiciales y policiales con el plan territorial que implementamos con el Ministerio de Justicia y el Ministerio Público Fiscal, e investigaciones robustas que redundan en altas tasas de esclarecimiento y resolución con sentencia firme", analizó Quinteros.

Tasa de últimos 25 años de homicidios

2000: 211 (tasa 6.83)

2001: 170 (tasa 5.41)

2002: 165 (tasa 5.20)

2003: 144 (tasa 4.50)

2004: 121 (tasa 3.75)

2005: 132 ( tasa 4.06)

2006: 129 ( tasa 3.93)

2007: 127 (tasa 3.84)

2008: 138 (tasa 4.13)

2009: 131 (tasa 3.89)

2010: 92 (tasa 2.78)

2011: 114 (tasa 3.34)

2012: 125 (tasa 3.62)

2013: 136 (tasa 3.90)

2014: 148 (tasa 4.19)

2015: 136 (tasa 3.81)

2016: 126 (tasa 3.49)

2017: 115 ( tasa 3.15)

2018: 110 (tasa 2.99)

2019: 128 (tasa 3.44)

2020: 121 ( tasa 3.22)

2021: 90 ( tasa 2.37)

2022: 99 ( tasa 2.58)

2023: 116 ( tasa 3.0)

2024: 117 (tasa 3.0)

2025: 90 ( tasa 2.28)



Fuente - SNIC (Sistema Nacional de Información Criminal).

Mapas de calor

Quinteros recordó que desde fines de 2024, el Ministerio de Seguridad provincial comenzó a registrar y a dar un seguimiento a hechos violentos con personas heridas por arma de fuego y por arma blanca.

"Junto a los homicidios, estos son indicadores claves para comprender mejor el territorio desde el punto de vista criminal", puntualizó.

En 2025 se registraron 682 casos de personas lesionadas por armas de fuego (HAF) y otros 705 casos por arma blanca (HAB). En el caso de los heridos por arma de fuego se concentraron en la capital (74%), principalmente en contexto de violencia urbana (70%), y en donde los heridos fueron de manera predominante varones (93%) menores de 40 años (82%).

99% de casos esclarecidos

Según la DGIC (Investigaciones Criminales), en el 99% de estos casos la investigación policial pudo proveer a la Justicia elementos suficientes para identificar a presuntos autores de estos homicidios, sin suponer esto sentencia judicial firme, si bien el 46% de estos hechos ya cuentan con sentencia por parte de cámara criminal.

“La investigación por el homicidio de Camila Merlo continúa, por el momento sin elementos suficientes para establecer posibles autores del hecho. Camila fue asesinada y posteriormente encontrada a fines de noviembre de 2025 en barrio General Urquiza”, indicó el comunicado oficial.

