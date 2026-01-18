Constitución: choque entre un colectivo y una combi dejó siete heridos

Un colectivo y una combi chocaron este mediodía en el barrio porteño de Constitución y siete personas resultaron heridas.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que la colisión se produjo en la intersección de las calles 15 de noviembre y Salta, entre un micro de la línea 45 y una combi que transportaba mercadería.

De inmediato intervino personal del SAME, personal de tránsito, efectivos de la Policía de la Ciudad, bomberos, que asistieron a los heridos, cuatro de los cuales fueron trasladados a los hospitales Penna y Ramos Mejía, mientras que los tres restantes, tras ser atendidos en el lugar, se fueron por sus propios medios.

El personal de tránsito trabajó para ordenar la circulación por el lugar, debido a que los vehículos siniestrados quedaron obstaculizando la calle.

Choque y vuelco frente a Casa Rosada: reportaron tres heridos

Un choque seguido de vuelco se produjo hoy frente a Casa Rosada, en el Microcentro porteño, y como saldo se reportaron tres personas heridas.

Fuentes policiales informaron a NA que el hecho se produjo en la intersección de Avenida Leandro N. Alem y Avenida Rivadavia entre un Peugeot 208 y un Fiat, que terminó volcado.

Al lugar arribaron efectivos de la policía de la Ciudad y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que informó que las personas heridas son dos hombres y una mujer.

Uno de los pacientes recibió atención en el lugar, mientras que los otros dos fueron derivados al Hospital Penna para su evaluación y tratamiento. Hasta el momento, no se informó sobre la identidad de los involucrados ni sobre las causas que provocaron el choque.