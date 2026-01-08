Violencia en EE.UU: dos muertos y seis heridos tras un tiroteo en una iglesia de Salt Lake City

Al menos dos personas murieron y otras seis resultaron heridas tras un tiroteo registrado el miércoles por la noche en las afueras de una iglesia mormona en Salt Lake City, Utah, según informaron la policía y medios locales.

El ataque ocurrió alrededor de las 19.30 (hora local) en el estacionamiento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ubicada sobre Redwood Road, mientras en el interior se desarrollaba un servicio funerario. De acuerdo con las autoridades, ocho personas fueron alcanzadas por disparos durante el episodio.

De las personas heridas, tres permanecen en estado crítico, luego de ser trasladadas a distintos hospitales de la zona, precisó Glen Mills, el portavoz del Departamento de Policía de Salt Lake City.

“En el estacionamiento se produjo algún tipo de altercado y fue entonces cuando se efectuaron los disparos”, explicó Mills. Testigos que presenciaron el ataque describieron la situación como “bastante aterradora” y manifestaron su alivio porque la violencia no se produjo dentro del templo, informó el canal de televisión local KUTV.

Hasta última hora del miércoles, no había sospechosos detenidos, y las autoridades indicaron que aún no se ha determinado si actuó un solo atacante o más de uno. Tampoco se había logrado establecer el móvil del ataque.

Sin embargo, la policía aseguró que cuenta con pistas firmes y que la investigación avanza para identificar y localizar a los responsables. “Creemos que no se trató de un hecho aleatorio”, sostuvo el jefe de la Policía de Salt Lake City, Brian Redd, quien además aclaró que no se considera que el tiroteo haya tenido motivaciones religiosas.

Tras el ataque, unos 100 vehículos de las fuerzas de seguridad se desplegaron en el área, mientras helicópteros sobrevolaban la zona. El perímetro alrededor de la iglesia permaneció cerrado durante toda la noche, y las autoridades solicitaron a la población mantenerse alejada del lugar, donde el operativo seguía activo.

El tiroteo se produjo en un contexto de creciente tensión social en Estados Unidos, luego de que un agente federal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) matara a una mujer en Minneapolis, en medio de protestas contra nuevas restricciones migratorias.

Estados Unidos registró 407 tiroteos masivos en 2025

Según datos de la organización Gun Violence Archive (GVA), Estados Unidos registró 407 tiroteos masivos en 2025, definidos como aquellos en los que cuatro o más personas resultan muertas o heridas, y más de 14.600 víctimas fatales durante el año.

Si bien la cifra de asesinatos masivos descendió en 2025 a su nivel más bajo en casi dos décadas, el criminólogo James Alan Fox, profesor de la Universidad de Northeastern, explicó a la agencia AP que esta caída no responde a reformas en las leyes sobre armas, sino que representa “un regreso a un nivel más típico” tras el fuerte aumento de casos registrado durante la pandemia.

