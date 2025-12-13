Tiroteo en la Universidad de Brown, en Rhode Island: dos muertos y ocho heridos graves

En un nuevo ataque a balazos en un establecimiento educativo estadounidense, la Universidad de Brown, en Rhode Island, fue el escenario de un ataque de un sujeto que empezó a disparar a quienes cruzaba, con un saldo inicial de dos muertos y ocho heridos. El atacante era buscado por la policía, que por eso mantenía a la población cercana en alerta, recomendando a la gente que no salga de sus casas.

Todo comenzó a las 16H22 locales (21H22 GMT), cuando la Universidad de Brown reportó un “atacante activo” cerca del edificio Barus and Holley Engineering, el sitio donde se estaban realizando varios exámenes en ese momento, y emitió una alerta pidiendo a estudiantes, profesores y personal de maestranza que “cierren las puertas, silencien sus teléfonos y permanezcan ocultos hasta nueva orden”.

Katie Sun, alumna de Brown, habló con el periódico universitario Brown Daily Herald y remarcó que estaba cerca del edificio cuando escuchó un disparo. Entonces corrió a su dormitorio, dejando todas sus pertenencias atrás. "Honestamente, fue bastante aterrador. Parecía que los disparos venían de donde están las aulas", señaló.

Horas después, el presidente Donald Trump, a través de su cuenta en la red Truth Social, declaró que ya habían arrestado al culpable. “Me han informado sobre el tiroteo que tuvo lugar en la Universidad Brown, en Rhode Islanda. El FBI se encuentra en el lugar. El sospechoso está detenido. Que Dios bendiga a las familias y a sus familias”, escribió el mandatario. Sin embargo, luego publicó un segundo mensaje, retractándose: "La Policía de la Universidad ha corregido sus declaraciones anteriores, el sospechoso NO se encuentra bajo custodia policial".

Según las autoridades, el atacante es un hombre vestido totalmente de negro. "Estamos utilizando todos los recursos posibles para encontrar a este sospechoso. La orden de refugiarse sigue vigente y exhorto a las personas a que la tomen muy en serio. Por favor, no vengan al área", pidió el subjefe de policía Timothy O'Hara. La última vez que se vio al supuesto tirador estaba saliendo del edificio, pero todavía no se encontró ningún arma, aclararon los expertos que están revisando el área.

La universidad donde ocurrió el ataque forma parte la prestigiosa Ivy League y se encuentra en Providence, Rhode Island, cerca de Boston. Cuenta con, aproximadamente, 11.000 estudiantes. Este tiroteo es el más reciente en una extensa serie de agresiones armadas en centros educativos de Estados Unidos mientras se sigue discutiendo la posesión y compra de armas.

Los patrulleros encontraron sangre y ropa tirada en el lugar del tiroteo

Tiroteo en Universidad Estatal de Kentucky dejó un muerto y un herido

El pasado 9 diciembre una persona murió y otra resultó herida en un tiroteo ocurrido en el campus de la Universidad Estatal de Kentucky (KSU). Según el Departamento de Policía de Frankfort, alrededor de las 15:35, hora local, respondió a un agresor activo en el campus de KSU en Frankfort.

Michael DeCourcy, portavoz de la universidad, confirmó que el estudiante muerto y el herido son alumnos de la institución, y que este último se encontraba en estado crítico. También explicó que el autor de los disparos no estudiaba allí.

