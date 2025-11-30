Al menos 4 muertos y 10 heridos en un tiroteo ocurrido en California

Por lo menos cuatro personas perdieron la vida y diez fueron heridas en un tiroteo ocurrido la noche del sábado 29 de noviembre, en la ciudad de Stockton, California, informó la policía, durante el fin de semana de Acción de Gracias. La oficina del sheriff del condado de San Joaquín informó lo ocurrido en sus redes sociales. El texto comienza diciendo: “Poco antes de las 6:00 p. m., nuestro centro de despacho recibió informes de un tiroteo ocurrido cerca de la cuadra 1900 de la avenida Lucile en Stockton. Podemos confirmar que aproximadamente 14 personas fueron alcanzadas por disparos y que cuatro de las víctimas han fallecido”.

Y luego aclara: “Esta es una investigación muy activa y en curso, y la información sigue siendo limitada. Los primeros indicios sugieren que podría tratarse de un incidente selectivo, y los investigadores están explorando todas las posibilidades. Los detectives trabajan activamente para determinar las circunstancias que llevaron a esta tragedia”.

A continuación, remarca: “Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus familias y todos los afectados por esta violencia sin sentido. Instamos a cualquier persona que tenga información, grabaciones de video o haya presenciado cualquier parte de este incidente a que se comunique de inmediato con la Oficina del Sheriff del Condado de San Joaquín. La asistencia comunitaria es vital para identificar a los responsables y hacer justicia a las víctimas y sus seres queridos”.

Y cierra aclarando que “se proporcionarán actualizaciones adicionales tan pronto como se pueda confirmar la información”.

Informe de la policía sobre el tiroteo en California

Luego, agregaron un mensaje adicional, actualizando la información: “La Oficina del Sheriff del Condado de San Joaquín investiga actualmente un tiroteo ocurrido en la cuadra 1900 de la avenida Lucile en Stockton. Varias víctimas han sido trasladadas a hospitales locales. El lugar sigue activo y los agentes están trabajando para recopilar más detalles. La información aún se está confirmando y se publicará a medida que esté disponible”.

Finalmente, añadieron: un pedido a los vecinos “Proporcionaremos actualizaciones a medida que avance la investigación. Por favor, manténgase fuera del área”.

Las declaraciones oficiales

El autor de los disparos todavía no pudo ser identificado, por ese motivo, el Fiscal de Distrito del Condado de San Joaquín, Jon Freitas, habló con la cadena CBS News pidiendo que “cualquiera que tenga información sobre este individuo” la haga llegar, de manera inmediata, a las autoridades.

Por su parte, la alcaldesa de Stockton, Christina Fugazi, declaró: “Este es el fin de semana de Acción de Gracias. Es cuando las familias se reúnen, celebran, comparten recuerdos y se dan cariño. Y, lamentablemente, esta noche, el cielo es un poco más grande con las personas, niños y adultos que, lamentablemente, no sobrevivieron. Tenemos trabajo que hacer, y este tipo de violencia, este tipo de violencia, repito, vuelve a ocurrir. Nuestra ciudad es mejor que esto”.

La oficina del gobernador de California, Gavin Newson, se encuentra coordinando los trabajos de investigación junto con las agencias federales y locales.

