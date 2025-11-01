La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo en el barrio porteño de Caballito a un adolescente de 16 años acusado de planificar un tiroteo escolar en su anterior escuela. El operativo se realizó tras una alerta emitida por el FBI, que detectó amenazas publicadas por el joven en redes sociales. En su casa encontraron réplicas de armas de fuego, cuchillos, bombas molotov caseras, material con simbología nazi y cuadernos en los que había redactado un plan detallado de ataque.

Según confirmaron fuentes judiciales, el caso comenzó cuando la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), a cargo del fiscal Horacio Azzolín, recibió un informe del FBI con el perfil del usuario que publicaba amenazas en la red social X (ex Twitter). En esos mensajes, el joven anunciaba su intención de “cometer una masacre en noviembre”. La investigación avanzó en menos de una semana y derivó en un allanamiento en su domicilio, ubicado sobre la avenida Juan Bautista Alberdi al 1600.

Durante el procedimiento, los agentes de la División Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) encontraron al adolescente junto a su familia y secuestraron un pequeño arsenal casero. Entre los objetos hallados había réplicas de fusiles, cargadores, gas pimienta, cuchillos, balas de goma, empuñaduras, botellas para fabricar bombas molotov y una mira telescópica. El material presentaba inscripciones con los nombres de reconocidos tiradores en masa, como Brenton Tarrant, Anders Breivik y Rafael Solich, autor de la masacre de Carmen de Patagones en 2004.

Los investigadores detallaron que el joven manifestaba “una afinidad con contenidos de extrema derecha, glorificaba al nazismo y exaltaba a asesinos múltiples”. “Todo este material es compatible con la atracción o idealización de un atacante activo”, explicaron a Clarín fuentes de la causa.

El adolescente fue puesto a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1, a cargo de la jueza María Romilda Servini, que ordenó su evaluación psiquiátrica por parte del Cuerpo Médico Forense. La causa fue caratulada como “Intimidación pública”.

Cómo era la "masacre" que planeaba el joven de 16 años

Uno de los hallazgos más inquietantes fue un cuaderno en el que el adolescente había escrito un plan detallado para ejecutar un tiroteo en noviembre. Según el informe policial, la secuencia contemplaba realizar primero una amenaza en un shopping cercano al colegio y luego ingresar al establecimiento “simulando ser policía, aislar a los alumnos en las aulas y ejecutar un tiroteo con la intención de provocar un hecho de extrema violencia”.

El arsenal del joven de 16 años estaba repleto de simbología nazi y extremista.

Los investigadores trazaron paralelismos entre ese esquema y el atentado cometido por Anders Breivik en Noruega en 2011, cuando el terrorista de extrema derecha detonó una bomba en Oslo y luego abrió fuego en un campamento juvenil, asesinando a 77 personas. “El tipo de planeamiento encontrado era similar a ese caso”, describieron desde la unidad antiterrorista de la PFA.

Entre las pertenencias del joven también había una carta suicida, firmada a modo de despedida, y material con simbología nazi y extremista: esvásticas, parches con soles negros, calaveras, escudos del Frente Patriótico estadounidense y frases vinculadas al supremacismo blanco. Además, se incautaron teléfonos celulares, una notebook, un pendrive y varias computadoras que serán peritadas.

Desde la PFA confirmaron que este es el décimo caso detectado en Argentina en los últimos dos años vinculado a amenazas de tiroteos escolares o extremismo digital, y que en todos los casos los involucrados fueron menores de edad. El operativo fue supervisado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, orientado a la prevención de actos de índole terrorista.

Fuentes cercanas a la investigación explicaron que “si bien el joven contaba con armas de imitación y elementos caseros, no tenía capacidad real para ejecutar una masacre”. Aun así, el fiscal Azzolín ordenó continuar con la pesquisa por la gravedad de las amenazas y la sistematicidad de las publicaciones.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, destacó que la intervención internacional permitió “neutralizar a tiempo una posible tragedia” y subrayó la importancia de los mecanismos de cooperación entre el FBI y las autoridades argentinas para detectar riesgos en entornos digitales.

El adolescente continúa bajo evaluación psicológica mientras la Justicia define los pasos procesales. Su situación será analizada también por organismos especializados en ciberseguridad y prevención de la violencia escolar.

