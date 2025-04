A menos de una semana que se conociera el supuesto plan de un grupo de alumnos para realizar una masacre escolar en Ingeniero Maschwitz, la Jefatura Distrital de Educación de la provincia de Buenos Aires decidió la suspensión temporal de las clases junto a los directivos de la Escuela Provincial N°58 de Mar del Plata, tras diferentes amenazas difundidas por un estudiante de 16 años. Además de enviar mensajes que generaron preocupación, el adolescente ya había ingresado armado a la institución.

“Todos van a morir. Los voy a matar. Uno por uno”, dice uno de los mensajes que recibieron los menores que asisten a ese colegio, ubicado en el barrio El Martillo, de la mencionada ciudad balnearia. “Cuando yo aprenda a escribir ustedes van a estar en un cementerio. Todos muertos mañana. Va a correr sangre en la escuela”, expresa otro de los chats que se dieron a conocer.

Incidentes en el colegio de Maschwitz donde los alumnos planeaban una masacre: una madre denunció que amenazaron a su hijo

La decisión se da en medio de la investigación para corroborar la autenticidad y procedencia de los mensajes intimidatorios que habrían recibido los alumnos por privado en sus redes sociales. “Mañana no se regalen porque voy a matar a todos. Con mi compañero Thiago no se confundan”, había advertido el joven involucrado en uno de los textos que habría enviado al resto de sus compañeros.

El lunes pasado, el mismo adolescente había llevado un arma al aula y la Policía lo demoró. En aquella ocasión detallaron que se trataba de una pistola vieja que estaba descargada, pero de igual modo el joven quedó imputado por el delito de “tenencia de arma de uso civil”.

A pesar de que no hubo amenazas directas ni situaciones de violencia, uno de los chicos le avisó a una maestra por miedo a que les disparara. Las autoridades del colegio alertaron de inmediato a la policía, que llegó al lugar junto al fiscal Walter Martínez Soto. “Es un arma que se utilizaba generalmente, dice el personal policial, en carácter de defensa”, explicó luego el funcionario judicial en diálogo con el medio local 0223.

Por el momento, hay preocupación entre las autoridades escolares de la provincia de Buenos Aires y otros puntos del país por el incremento de la violencia escolar.

Esto se relaciona a los últimos hechos dados a conocer de manera pública como, por ejemplo, la supuesta mascare escolar que se iba a concretar en la mencionada institución de Ingeniero Maschwitz; el ataque con cuchillo de una compañera a otra en Laferrere y hasta la feroz golpiza que recibió un menor por parte de alumnos, quienes le provocaron una fractura de cráneo.

Los chats escalofriantes de los alumnos de Maschwitz

En el chat los estudiantes de la Escuela Media Nº4 de la localidad ubicada en el partido de Escobar organizaron un ataque y manifestaron que asesinarán a “quien toque”. “Después de que matemos a los demás hacemos un recorrido por la escuela para ver si quedó alguien con vida”, dice uno de los mensajes enviados al grupo de la aplicación de mensajería instantánea.

“Bueno, esto es así. Vamos a entrar por la entrada principal como siempre y luego irán dos arriba y dos abajo… acá no es que ustedes elijan a quien mierda le van a disparar, persona que ven, persona que le disparan sin importar el que le toca. ¿Okey? No quiero que se arrepientan a último momento. Si es así créanme que no me gusta gastar mi tiempo. Ya sea estando en la escuela, lo siento mucho, pero los disparos no serán solo para los estudiantes, si no para el que se arrepiente también”, expresa otro chat del grupo “Tiroteo escolar”, donde había unos 10 alumnos.

Los mensajes fueron publicados en un grupo de Facebook y varios usuarios informaron que sus hijos recibieron mensajes intimidatorios de que “no vayan hoy a la escuela”, junto con la foto de un arma. “Lo que vamos a hacer básicamente es un tiroteo escolar, pero la cosa es que yo ya tengo las armas. Mi padrastro tiene”, expresa otro mensaje. Mientras otros compañeros le contestaban con emojis y stickers, la adolescente que parecía estar a cargo de la organización de la idea continuó: “Quiero agarrar a un estudiante y obligarlo a que abra la boca para después dispararle”.

Otro alumno le respondió hacia el final: “No es ir y matar a quien vos quieras. Es ir y con las armas disparar para todos lados, siempre y cuando le den al objetivo. ¿Se entiende? Ahora estoy en clases, luego lo explico".

