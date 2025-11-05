Ordenan peritajes psiquiátricos al adolescente que planeó un tiroteo en una escuela de Caballito

La Justicia federal ordenó la realización de peritajes psiquiátricos al adolescente de 16 años acusado de planear un tiroteo en una escuela del barrio porteño de Caballito. La medida fue dispuesta por la jueza María Servini, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1, que lleva adelante la investigación desde su detención.

Según trascendió, el joven será trasladado al Cuerpo Médico Forense para su evaluación, con el objetivo de determinar su estado psíquico y emocional. La causa fue caratulada como “intimidación pública”.

El adolescente había manifestado su intención de atacar el colegio Educativo Modelo, al que había asistido anteriormente. Actualmente cursaba sus estudios en la escuela Miguel Hernández, también ubicada en la Ciudad de Buenos Aires.

El operativo de detención se llevó a cabo el lunes pasado en un inmueble sobre la avenida Juan Bautista Alberdi, donde agentes del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal realizaron un amplio procedimiento.

Durante el allanamiento, los agentes secuestraron réplicas de armas de fuego —entre ellas pistolas, un revólver y un subfusil—, además de cuchillos, municiones, gas pimienta, botellas tipo “molotov” y una carta de despedida que sugería un posible suicidio.

Fuentes cercanas al entorno del joven informaron que el adolescente recibía tratamiento por depresión, y que estaba previsto iniciar medicación en los próximos días.

“No hay peligro de nada, está controlado en el hospital y sin custodia policial porque se comprobó que no representa riesgo para nadie”, señaló una persona cercana al caso en diálogo con Noticias Argentinas.

En el material hallado, los investigadores también encontraron inscripciones con los nombres de tiradores en masa reconocidos internacionalmente, como Brenton Tarrant (responsable del atentado en Nueva Zelanda), Anders Breivik (autor de la masacre en Noruega) y Rafael Solich, conocido como “Pan Triste”, quien perpetró la masacre de Carmen de Patagones en 2004.

