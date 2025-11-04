Juicio por Cecilia: peritaje revela que los celulares de César y la víctima hicieron el mismo recorrido hacia Campo Rossi

La sexta audiencia del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski incorporó este martes uno de los análisis técnicos más esperados: el recorrido nocturno que realizaron los teléfonos celulares de la joven y de César Sena el 2 de junio de 2023, horas después del crimen.

El oficial Daniel Alfredo Bagatoli, integrante de la División Metodologías Investigativas Metropolitana, detalló ante el jurado cómo reconstruyó los movimientos de ambos equipos a partir del entrecruzamiento de antenas. El resultado, según aseguró en sala, es concluyente: los dispositivos siguieron el mismo trayecto durante cuatro horas, entre las 18 y las 22.

“Los celulares estaban dentro del mismo arco de cobertura”, explicó el perito ante el tribunal. Y reforzó: “Hicieron el mismo recorrido.”

Un trayecto sincronizado rumbo a Campo Rossi

Sosteniendo mapas, capturas y una pizarra, Bagatoli reconstruyó la ruta que habrían seguido César y Cecilia tras su regreso desde Colonia Elisa. Según el informe, a partir de las 18 ambos teléfonos comenzaron a ser captados por antenas de Resistencia y luego, casi en espejo, se desplazaron hacia corredores rurales que conducen a Campo Rossi, el sitio donde —se presume— el cuerpo de Cecilia fue incinerado.

El tramo analizado, entre las 18 y las 22, coincide con la ventana horaria señalada por la acusación como el momento en que César Sena, junto a Gustavo Obregón, habría realizado el operativo de traslado y eliminación del cuerpo.

Las señales clave

El informe marca una serie de captaciones que, según la fiscalía, resultan particularmente incriminantes:

19:46–20:15: Actividad constante de ambos celulares en antenas de salida de Resistencia.

20:15–21:03: Coincidencia en el arco de cobertura de la antena RN11 N°3281 , camino a Campo Rossi.

21:14–21:25: Continuidad por RN16 y zonas rurales.

21:50–22:11: El teléfono de Cecilia se registra en antenas de Barranqueras , ya en el regreso.

22:11–22:54: El celular de César vuelve a tomar señal en Barranqueras y luego en inmediaciones de José María Paz, área del domicilio familiar.

Para el Ministerio Público Fiscal (MPF), esta secuencia refuerza la hipótesis de un traslado conjunto hacia Campo Rossi y su posterior retorno.

Minuto a minuto: reconstrucción de los movimientos

Cecilia Strzyzowski

18:56–19:28: conexión en zona José María Paz.

19:46–21:16: repetición de celdas sobre RN11 – Puerto Tirol.

21:50–22:11: registro en Barranqueras.

César Sena

19:27: señal en José María Paz; contacto con Obregón.

19:52: conexiones sobre el corredor Alvear – Tirol.

20:12–21:15: persistencia en RN11.

22:11–22:54: regreso por Barranqueras y José María Paz.

Para la fiscalía, un eslabón central

Según la acusación, Cecilia fue asesinada en la mañana del 2 de junio de 2023 dentro de la vivienda familiar ubicada en Santa María de Oro. El cuerpo habría permanecido oculto durante varias horas y recién cerca de las 19:30 habría sido trasladado por César y Obregón hacia Campo Rossi para su incineración.

El informe pericial de Bagatoli se convierte así en una pieza decisiva: la coincidencia de los recorridos quiebra la posibilidad de trayectos independientes, tal como insinuó la defensa, y fortalece la teoría del MPF sobre el rol activo de César en la eliminación del cuerpo.