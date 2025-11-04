Perfil
Juicio por Cecilia: peritaje revela que los celulares de César y la víctima hicieron el mismo recorrido hacia Campo Rossi

En una jornada clave del juicio, un especialista de la Policía reveló coincidencias de antenas que comprometen la versión defensiva.

César Sena en la sexta audiencia del juicio por jurados
César Sena en la sexta audiencia del juicio por jurados | Poder Judicial

La sexta audiencia del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski incorporó este martes uno de los análisis técnicos más esperados: el recorrido nocturno que realizaron los teléfonos celulares de la joven y de César Sena el 2 de junio de 2023, horas después del crimen.

El oficial Daniel Alfredo Bagatoli, integrante de la División Metodologías Investigativas Metropolitana, detalló ante el jurado cómo reconstruyó los movimientos de ambos equipos a partir del entrecruzamiento de antenas. El resultado, según aseguró en sala, es concluyente: los dispositivos siguieron el mismo trayecto durante cuatro horas, entre las 18 y las 22.

“Los celulares estaban dentro del mismo arco de cobertura”, explicó el perito ante el tribunal. Y reforzó: “Hicieron el mismo recorrido.”

Un trayecto sincronizado rumbo a Campo Rossi

Sosteniendo mapas, capturas y una pizarra, Bagatoli reconstruyó la ruta que habrían seguido César y Cecilia tras su regreso desde Colonia Elisa. Según el informe, a partir de las 18 ambos teléfonos comenzaron a ser captados por antenas de Resistencia y luego, casi en espejo, se desplazaron hacia corredores rurales que conducen a Campo Rossi, el sitio donde —se presume— el cuerpo de Cecilia fue incinerado.

El tramo analizado, entre las 18 y las 22, coincide con la ventana horaria señalada por la acusación como el momento en que César Sena, junto a Gustavo Obregón, habría realizado el operativo de traslado y eliminación del cuerpo.

Las señales clave

El informe marca una serie de captaciones que, según la fiscalía, resultan particularmente incriminantes:

  • 19:46–20:15: Actividad constante de ambos celulares en antenas de salida de Resistencia.

  • 20:15–21:03: Coincidencia en el arco de cobertura de la antena RN11 N°3281, camino a Campo Rossi.

  • 21:14–21:25: Continuidad por RN16 y zonas rurales.

  • 21:50–22:11: El teléfono de Cecilia se registra en antenas de Barranqueras, ya en el regreso.

  • 22:11–22:54: El celular de César vuelve a tomar señal en Barranqueras y luego en inmediaciones de José María Paz, área del domicilio familiar.

Para el Ministerio Público Fiscal (MPF), esta secuencia refuerza la hipótesis de un traslado conjunto hacia Campo Rossi y su posterior retorno.

Minuto a minuto: reconstrucción de los movimientos

Cecilia Strzyzowski

  • 18:56–19:28: conexión en zona José María Paz.

  • 19:46–21:16: repetición de celdas sobre RN11 – Puerto Tirol.

  • 21:50–22:11: registro en Barranqueras.

César Sena

  • 19:27: señal en José María Paz; contacto con Obregón.

  • 19:52: conexiones sobre el corredor Alvear – Tirol.

  • 20:12–21:15: persistencia en RN11.

  • 22:11–22:54: regreso por Barranqueras y José María Paz.

Para la fiscalía, un eslabón central

Según la acusación, Cecilia fue asesinada en la mañana del 2 de junio de 2023 dentro de la vivienda familiar ubicada en Santa María de Oro. El cuerpo habría permanecido oculto durante varias horas y recién cerca de las 19:30 habría sido trasladado por César y Obregón hacia Campo Rossi para su incineración.

El informe pericial de Bagatoli se convierte así en una pieza decisiva: la coincidencia de los recorridos quiebra la posibilidad de trayectos independientes, tal como insinuó la defensa, y fortalece la teoría del MPF sobre el rol activo de César en la eliminación del cuerpo.

