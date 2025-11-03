Córdoba en el mapa del crimen organizado transnacional: solo una investigación judicial en años

El informe publicado este año por la Procuración de Narcocriminalidad (Procunar) del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación da cuenta de paupérrimos resultados en materia de investigación judicial sobre el fenómeno de narcocriminalidad transnacional en la Justicia Federal de Córdoba. Los datos incluyen investigaciones y sus avances hasta el 2024.

Las alternativas que se plantean son: Córdoba no es un punto atractivo para células de organizaciones narcocriminales; o la Justicia no llega ni siquiera a detectarlas.

El fenómeno debe ser atendido porque, a la luz de la Operación Contención en dos favelas de Río de Janeiro, no sería extraño que el Comando Vermelho atacado en su estructura territorial expanda sus tentáculos en la región.

La demora en implementar el sistema acusatorio atenta contra el fortalecimiento de las Fiscalías Federales, con recursos específicos, para conducir investigaciones de envergadura. Esa puede ser otra explicación a los escasísimos resultados.

El reporte 2025 de la Procunar cita solo dos casos de narcocriminalidad que saltaron a la luz en Córdoba en los últimos años: la detección de la familia del narco ecuatoriano José Adolfo “Fito” Macías que adquirió una casa en un barrio cerrado y la de mayor envergadura es la que involucra a Yiyo Ramallo, una investigación conjunta de fiscales y jueces de San Francisco y Rosario, en colaboración con fuerzas de seguridad nacionales y provinciales.

El caso Fito Macías

La Procunar interviene junto al fiscal federal de Córdoba, Carlos María Casas Nóblega, en el expediente que investiga el presunto lavado de dinero ilícito proveniente del narcotráfico en la compra de una casa en el country Valle del Golf, Malagueño. La operación inmobiliaria se habría consolidado en Buenos Aires. Y estaría a nombre de familiares Macías. Está imputado su cuñado, Jorge Alberto Peñarrieta Tuarez. Los representantes del MPF solicitaron el decomiso anticipado de la propiedad, pero el juez se opuso.

OPERATIVOS. En enero de este año las fuerzas de seguridad ingresaron a la casa en el country Valle del Golf. Toda la familia de Macías fue deportada a Ecuador.

Todo comenzó cuando el Ministerio de Seguridad de Córdoba y el de la Nación detectaron la presencia de la familia de Fito Macías. El operativo se realizó en enero pasado y culminó con la expulsión de Argentina. Se abrió el expediente judicial por la posible inversión como lavado de activos.

El caso Yiyo Ramallo

Esta organización narcocriminal, liderada desde establecimientos penitenciarios, fue desbaratada a partir de una compleja investigación interinstitucional. Intervienen las Fiscalías Federales de San Francisco y de Posadas, a cargo de María Schianni y de Silvina Gutiérrez respectivamente. También tienen participación los Ministerios Públicos de las provincias de Córdoba y Santa Fe, el Servicio Penitenciario Federal y el Servicio Penitenciario de la provincia de Santa Fe, Gendarmería Nacional y la Fuerza Policial Antinarcóticos de la provincia de Córdoba. El trabajo conjunto permitió, en marzo de 2024, desbaratar una organización narcocriminal liderada por Evelio Horacio Ramallo, alias “Yiyo”, desde los diferentes lugares de alojamiento del SPF en las que estuvo detenido.

A través de teléfonos celulares que obtenía en forma ilegal, desde la cárcel compraba droga a proveedores de Paraguay.

La recibían en Misiones, la trasladaban a Santa Fe, a través de personas que la transportaban en colectivos de larga distancia o por encomienda. Un destino era Rafaela, donde la almacenaban en diferentes domicilios. Los encargados de la distribución estaban ahí y en Frontera, Santa Fe. Luego el destino final eran localidades santafecinas y las cordobesas. Mortero y Brinkman.

DOS OPERACIONES. Grandes cantidades de drogas eran trasladadas por agua.

Más causas, pero radicadas en Rosario y Buenos Aires

Veleros “Cocaína en Caviahue”: En el marco de esta investigación, la cual culminó con el secuestro de más de 785 kilos de cocaína en Caviahue, Neuquén, en Córdoba fue detenida la mujer que habría tripulado un velero que zarpó del norte de Brasil para transportar drogas 1.500 kg de cocaína hasta Marbella, España, en abril de 2020. Se trata de La Justicia Federal de Buenos Aires dictó el procesamiento de ocho personas, acusadas de integrar una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de estupefacientes, lo que recientemente fue confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. Otras tres personas fueron imputadas y están prófugas, con orden de captura internacional vigente, en tanto que un cuarto sujeto que también era buscado fue recientemente asesinado en un episodio asociado a un ajuste de cuentas vinculado al tráfico de drogas.

MARIELA BOLZON. Fue detenida en junio del año pasado en Córdoba. Habría sido timonel del velero que trasladó la droga a Europa.

Caso Granier Ruíz / Pelozo: Esta organización criminal de alcance transnacional estaba dedicada al tráfico de cocaína desde Bolivia y Paraguay hacia Argentina. La red tenía conexiones en las provincias de Salta, Santa Fe y Buenos Aires. También se comprobó que el grupo contaba con pistas clandestinas en la provincia de Córdoba. Por taxis aéreos (costaban US$ 320.000) trasladaban cargamentos de 400 kg de cocaína, cada uno. Una de las integrantes de la presunta asociación ilícita con Pelozo, Agustina Aylén Ercoli Navarro, que son observados por la Procelac habría lavado dinero del narco en nuestra ciudad. Actualmente,hay seis personas procesadas como miembros de la asociación ilícita –incluido Pelozo; cinco personas por transporte de estupefacientes detectada el 1 de julio de 2024 y tres, por las maniobras de lavado de activos. Intervienen la Fiscalías Federales de Salta y de Rosario.