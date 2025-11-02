Perfil
A 30 años del atentado: las explosiones de Río Tercero se enseñará en todas las escuelas de Córdoba

Desde 2026, todos los niveles educativos incorporarán contenidos sobre la tragedia ocurrida en la Fábrica Militar en 1995, en el marco de la ley provincial 11.003.

Explosión en Río Tercero
Explosión en Río Tercero | Cedoc
Perfil Redacción Córdoba

A tres décadas del atentado que sacudió a Río Tercero, la provincia de Córdoba incorporará oficialmente el tema en los contenidos curriculares de todas las escuelas. Desde 2026, estudiantes de todos los niveles y modalidades aprenderán sobre las explosiones ocurridas el 3 de noviembre de 1995 en la Fábrica Militar, que provocaron la muerte de siete personas, cientos de heridos y severos daños materiales.

El anuncio fue realizado este viernes por el intendente Marcos Ferrer, junto al rector organizador de la flamante Universidad Nacional de Río Tercero (UNRT), Pablo Yannibelli, y la nueva coordinadora académica de esa institución, Carolina Goñi.

Conferencia de prensa de Ferrer

La medida da cumplimiento a la ley provincial 11.003, aprobada meses atrás, que dispone la enseñanza y conmemoración anual del atentado. “Es muy importante para nosotros porque quedará instaurado en todos los niveles educativos de nuestros niños”, destacó Ferrer, quien agradeció a Yannibelli por la creación de la Cátedra Libre 3 de Noviembre en la UNRT, desde donde se elaboraron los contenidos pedagógicos que llegarán a las aulas.

La normativa también instituye el 3 de noviembre como el “Día de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero”. En esa fecha, el Gobierno provincial y el municipio deberán organizar un acto oficial, izar las banderas a media asta y realizar un minuto de silencio en memoria de las víctimas.

Además, la ley prevé acciones concretas para garantizar la memoria y la educación sobre los hechos. En su Artículo 3°, establece que el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba dispondrá, en cada aniversario, la realización de actividades curriculares que promuevan la reflexión sobre el ‘Día de Conmemoración y homenaje a las víctimas del atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero’ y su reparación histórica, en los establecimientos educativos de la provincia de todos los niveles y modalidades.”

En tanto, el Artículo 4° dispone que el Poder Ejecutivo Provincial, en coordinación con la Municipalidad de Río Tercero, promoverá la difusión del ‘Día de Conmemoración y homenaje a las víctimas del atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero’, para promover el recuerdo y la reflexión sobre el hecho, fomentando la memoria histórica y el respeto a las víctimas.”

De esta forma, Córdoba institucionaliza una política de memoria activa que vincula educación, justicia y reparación histórica, al cumplirse tres décadas de una de las tragedias más significativas de su historia reciente.

