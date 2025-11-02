A 30 años del atentado: las explosiones de Río Tercero se enseñará en todas las escuelas de Córdoba

A tres décadas del atentado que sacudió a Río Tercero, la provincia de Córdoba incorporará oficialmente el tema en los contenidos curriculares de todas las escuelas. Desde 2026, estudiantes de todos los niveles y modalidades aprenderán sobre las explosiones ocurridas el 3 de noviembre de 1995 en la Fábrica Militar, que provocaron la muerte de siete personas, cientos de heridos y severos daños materiales.

El anuncio fue realizado este viernes por el intendente Marcos Ferrer, junto al rector organizador de la flamante Universidad Nacional de Río Tercero (UNRT), Pablo Yannibelli, y la nueva coordinadora académica de esa institución, Carolina Goñi.

La medida da cumplimiento a la ley provincial 11.003, aprobada meses atrás, que dispone la enseñanza y conmemoración anual del atentado. “Es muy importante para nosotros porque quedará instaurado en todos los niveles educativos de nuestros niños”, destacó Ferrer, quien agradeció a Yannibelli por la creación de la Cátedra Libre 3 de Noviembre en la UNRT, desde donde se elaboraron los contenidos pedagógicos que llegarán a las aulas.

La normativa también instituye el 3 de noviembre como el “Día de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero”. En esa fecha, el Gobierno provincial y el municipio deberán organizar un acto oficial, izar las banderas a media asta y realizar un minuto de silencio en memoria de las víctimas.

Además, la ley prevé acciones concretas para garantizar la memoria y la educación sobre los hechos. En su Artículo 3°, establece que “el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba dispondrá, en cada aniversario, la realización de actividades curriculares que promuevan la reflexión sobre el ‘Día de Conmemoración y homenaje a las víctimas del atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero’ y su reparación histórica, en los establecimientos educativos de la provincia de todos los niveles y modalidades.”

En tanto, el Artículo 4° dispone que “el Poder Ejecutivo Provincial, en coordinación con la Municipalidad de Río Tercero, promoverá la difusión del ‘Día de Conmemoración y homenaje a las víctimas del atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero’, para promover el recuerdo y la reflexión sobre el hecho, fomentando la memoria histórica y el respeto a las víctimas.”

De esta forma, Córdoba institucionaliza una política de memoria activa que vincula educación, justicia y reparación histórica, al cumplirse tres décadas de una de las tragedias más significativas de su historia reciente.