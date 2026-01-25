Detienen a una mujer implicada en el crimen de Jeremías

La causa por el cruel asesinato de Jeremías Monzón (15) sumó en las últimas horas un giro decisivo con la detención de una mujer señalada por su presunta intervención en el crimen que conmocionó a la provincia. Se trata de la madre de la adolescente de 16 años que ya se encuentra bajo custodia por el hecho.

La medida fue dispuesta por el fiscal Francisco Cecchini, quien investiga el brutal homicidio del joven de 15 años ocurrido en diciembre pasado. Según la hipótesis del Ministerio Público de la Acusación, la acusada pudo haber actuado como autora intelectual o haber brindado una colaboración necesaria para la ejecución del ataque.

El expediente sostiene que su intervención habría sido determinante dentro de la trama de violencia que terminó con la muerte de Jeremías, quien fue sometido a torturas antes de ser asesinado con extrema crueldad. El caso cobró especial notoriedad tras la filtración de un video en el que quedaron registradas las agresiones previas al homicidio.

De acuerdo con la investigación, el adolescente fue visto por última vez el 18 de diciembre cuando caminaba junto a su novia, Milagros A., de 16 años. La joven permanece alojada en un instituto de menores de Rosario, imputada por su participación en el hecho.

En el ataque también habrían intervenido otros dos adolescentes de 14 años que, si bien fueron identificados, fueron restituidos a sus familias por ser considerados no punibles según la normativa vigente. Esa situación generó un fuerte impacto social y reavivó el debate sobre la edad de imputabilidad.

Mientras la investigación judicial avanza, la familia de Jeremías continúa reclamando justicia y respuestas institucionales. En ese marco, se confirmó que en las próximas semanas la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, recibirá a los allegados del joven asesinado.

El abogado de la familia, Bruno Rugna, denunció además la viralización de las imágenes del crimen y advirtió sobre amenazas telefónicas dirigidas al entorno de la víctima, lo que obligó a extremar las medidas de resguardo.

Mientras tanto, los peritos analizan ese material con el objetivo de reconstruir las comunicaciones previas al crimen y determinar con mayor precisión el grado de responsabilidad de la mujer recientemente detenida.