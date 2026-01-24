Furiosa, una mujer le dio 5 puñaladas a su pareja: la detuvieron y jura que fue “en defensa propia”

Una mujer de 27 años, identificada como Esther, fue arrestada tras apuñalar a a su pareja, un joven de 24, en un episodio ocurrido en el barrio porteño de Palermo Chico.

El hecho se registró este viernes alrededor de las 21:30 en un departamento situado sobre la calle Castex al 3300, en la intersección con Jerónimo Salguero. Hasta allí se desplazaron efectivos de la Comisaría Vecinal 14C luego de recibir una alerta a través del sistema de emergencias 911.

Según reconstruyeron los investigadores, la secuencia se inició en el séptimo piso del inmueble, más precisamente en la unidad 7° B. Vecinos del edificio relataron que durante varios minutos se escucharon gritos y una discusión de alto voltaje entre los integrantes de la pareja.

En ese contexto, ambos descendieron por la escalera hasta la planta baja y salieron a la vereda del edificio. Fue en ese espacio público donde se produjo el apuñalamiento.

El hombre, identificado como Joaquín, recibió cinco heridas cortopunzantes: cuatro en la zona del tórax y una en el brazo izquierdo. Debido a la gravedad de las lesiones, fue asistido por personal del SAME y trasladado de urgencia al Sanatorio Mater Dei.

Mientras permanecía tendido en el suelo a la espera de la ambulancia, el joven alcanzó a manifestar que la mujer “lo quiso matar”. Por su parte, la agresora sostuvo ante los efectivos que actuó “en defensa propia”.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°44 tomó intervención en la causa y dispuso la realización de pericias tanto dentro del departamento como en el exterior del edificio, con el objetivo de reconstruir la mecánica del hecho.

En un primer momento, la fiscalía había encuadrado el episodio bajo la figura de “lesiones graves”. Sin embargo, con el avance de las actuaciones y el análisis del cuadro médico de la víctima, la calificación legal fue modificada a “intento de homicidio”.

