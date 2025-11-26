Un alumno de 13 años apuñaló a su compañera en una escuela de Tucumán

Un grave episodio de violencia escolar se registró este martes en Alderetes, provincia de Tucumán, cuando un alumno de 13 años atacó con un arma blanca a una compañera de la misma edad dentro del aula.

El incidente ocurrió durante la tarde, en momentos en que los estudiantes se preparaban para salir al recreo. Aproximadamente a las 16:50, el atacante hirió a su compañera en el lado izquierdo del pecho con un cuchillo tipo Tramontina de unos treinta centímetros de largo.

Las autoridades de la Escuela Media asistieron a la víctima y dieron aviso inmediato al Sistema de Atención Médica de Emergencias, que activó un operativo urgente. Al arribar al establecimiento, los profesionales de la salud verificaron la gravedad de la herida y decidieron trasladar a la adolescente al Hospital de Niños, donde quedó internada en observación.

De acuerdo con el informe médico preliminar, la lesión producida por el arma blanca se localizó en la mama izquierda. Aunque la herida generó preocupación inicial, los especialistas confirmaron que no comprometió órganos vitales y que la niña se encuentra estable.

En cuanto al menor señalado como autor del ataque, la Policía lo identificó y lo restituyó a sus familiares, dado que por su edad es inimputable. Las autoridades informaron que el niño quedará a disposición de los organismos de protección integral, mientras avanza la toma de testimonios y se analizan las circunstancias que podrían haber motivado el ataque contra su compañera.

Por el momento, el agresor y su familia serán entrevistados para que los profesionales de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAYF) elaboren un informe. A partir de la investigación, un juez de Niños, Niñas y Adolescentes podría imponer reglas de conducta o su internación en un instituto.

El agresor, de 13 años, atacó a una compañera de escuela en el aula con un cuchillo antes de ir al recreo.

En paralelo, personal de la Comisaría Martín Miguel de Güemes intervino en el colegio: secuestraron el cuchillo utilizado y aseguraron el aula donde ocurrió el hecho, preservando la escena para el análisis pericial. La Unidad Fiscal Criminal N.º 1 fue informada de inmediato y dispuso que el caso sea investigado bajo la carátula preliminar de tentativa de homicidio.

La directora del establecimiento educativo fue citada para prestar declaración testimonial, y la Fiscalía ordenó que, una vez que reciba el alta, la adolescente sea examinada por el equipo médico de Policía.

Más tarde, el expediente fue derivado a la Unidad Fiscal de Homicidios de la IIª Nominación, que continuará con la investigación penal. En principio, se estableció que el menor no tiene antecedentes violencia ni se registraron episodios agresivos entre él y la víctima.

Además, oficiales de la Policía montaron un operativo especial fuera del colegio para atender a la comunidad educativa que quiera obtener información sobre lo sucedido.

