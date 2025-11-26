Un chofer que llevaba a un grupo de alumnos de 12 años desde Exaltación de la Cruz hacia Cariló dio positivo en un test de drogas durante un control solicitado por padres antes de que el micro retomara la ruta. El episodio ocurrió en la localidad de Munro, donde el viaje se detuvo para una revisión.

La jornada había comenzado de madrugada en la Escuela N°16 del Paraje Etchegoyen, en Exaltación de la Cruz. Allí fueron citadas delegaciones de distintos colegios para iniciar el viaje, a las 5 de la mañana. Sin embargo, la salida se demoró una hora y media porque la Guardia Urbana del municipio pidió la documentación del vehículo y le realizó al conductor un test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo.

Según relató a TN una de las madres acompañantes, el recorrido incluyó paradas en Escobar y, más tarde, en Munro. En este último punto, padres de otro colegio solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) para que se efectuara un test de drogas a los choferes. Habíán visto al menos a uno de ellos actuar de forma algo extraña.

Uno de los dos conductores accedió al control sin inconvenientes y dio negativo. El otro, en cambio, se negó reiteradamente a realizarse la prueba y buscó demorar el procedimiento. Tras la intervención policial, y luego de varios intentos fallidos originados por una manipulación incorrecta del test, el resultado fue finalmente positivo para cocaína y marihuana.

Mientras se realizaba el operativo, los alumnos permanecieron dentro del micro y la tensión creció entre los padres. Algunos intentaron increpar al conductor. La policía terminó trasladándolo bajo custodia.

La empresa organizadora del viaje pidió entonces a la compañía de transporte el envío de un reemplazo. Pero el chofer convocado para cubrir la vacante tampoco estaba habilitado para manejar: no había cumplido las horas de descanso reglamentarias.

Recién después de múltiples gestiones, la empresa logró disponer de un chofer apto para completar el trayecto. El micro pudo retomar el viaje pasada la 13, luego de que algunos de los pasajeros llevaran más de ocho horas esperando desde la salida fallida de las 5 de la mañana.

